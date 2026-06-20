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Orejas para Cortés y Chicharro y dos cornadas para Tomás Angulo en la Copa Chenel

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Moralzarzal (Madrid), 20 jun (EFE).- El veterano diestro madrileño Javier Cortés, que, como Alejandro Chicharro, paseó una oreja, tuvo una notable actuación en la corrida celebrada este sábado en la plaza de Moralzarzal (Madrid), segundo festejo de la segunda fase clasificatoria de la Copa Chenel, en el que resultó herido con sendas cornadas, a falta de calificación, el extremeño Tomás Angulo.

Con medio aforo cubierto, se lidiaron tres toros de Valdefresno, de desigual presentación, y otros tantos de Aurelio Hernando (1º, 5º y 6º), estos de mejores hechuras y de pelo albahío o jabonero. Los de Valdefresno estuvieron muy medidos de raza y no tardaron en rajarse, aunque el tercero, el de mayor duración, ofreció un puñado de buenas embestidas, mientras que los de Hernando fueron nobles pero también sacaron escaso fondo.

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Cortés (oreja, silencio y silencio tras aviso) se llevó su trofeo del primero de la tarde, un toro albahío de Hernando con poco celo pero al que consintió y esperó con temple para llegar incluso a ligarle largos muletazos, con un gran oficio, antes de una efectiva estocada. Después de pasaportar al que hirió a Angulo, el torero de Getafe también se mostró muy por encima de un cuarto rajado de Valdefresno, al que no mató bien.

Por su parte, Alejandro Chicharro (silencio tras aviso, ovación en el que mató por Angulo y oreja) se encontró con el mejor y de más duración de los de Valdefresno, al que ligó los pases con cierta celeridad y sin demasiado ajuste, para después tener que estoquear los dos restantes de Aurelio Hernando, un quinto con calidad pero con poca fuerza al que llevó a media altura y un sexto con más complicaciones, ante el que estuvo firme para, tras un espadazo al primer intento, llevarse ese otro trofeo.

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Por su parte, Tomás Angulo vio como el segundo toro de Valdefrenso, que desarrolló mayores problemas, le cogía de muy fea manera hasta en dos ocasiones con la muleta, siendo en la segunda cuando, zarandeado y golpeado repetidamente, resultó definitivamente herido. Aún sin parte médico, fuentes de la UVI móvil de la plaza informaron que Angulo presentaba dos heridas por asta y múltiples contusiones, en principio no graves, a la espera de más estudios en un centro hospitalario.

EFE

pa/amf

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