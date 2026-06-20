Moncloa dice que la orden de Peinado constata la persecución y la obsesión del juez

Madrid, 20 jun (EFE).- La decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y enviarla a juicio constata la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado, según han informado a EFE fuentes del Palacio de la Moncloa.

Las fuentes consultadas por EFE han asegurado que la instrucción del juez Peinado carece de todo sentido jurídico y sólo atiende a motivos políticos.

En un auto difundido este sábado, Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional y estipula una comparecencia quincenal en el juzgado. EFE

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