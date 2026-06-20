Peinado dice que los agentes de la escolta de Gómez podrían ayudarle a huir de la justicia

Madrid, 20 jun (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado argumenta que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que forman parte de la escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrían colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar" una "fuga" de la acusada.

Peinado ha enviado este sábado a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la comparecencia quincenal en el juzgado como parte de las medidas cautelares, en un auto que llega tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes.

PUBLICIDAD

En concreto, en el final del auto en el que decreta la apertura de juicio, Peinado recuerda que la defensa de Begoña Gómez sostenía que al ser esposa del presidente del Gobierno hace que "en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los cuerpos de seguridad Del Estado".

Sin embargo, el juez apunta: "Pero lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

PUBLICIDAD

Peinado añade, además, que es "especialmente trascendente" que "la condición de actual Presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga". EFE