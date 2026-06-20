Tellado (PP): "A Sánchez y su banda les queda muy poco tiempo para seguir robando"

Barcelona, 20 jun (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha advertido este sábado de que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a "su banda" les queda "muy poco tiempo para seguir robando".

"Esta legislatura está finiquitada", ha afirmado en el acto de inauguración de una nueva oficina del grupo municipal del PP en el distrito barcelonés de Nou Barris.

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Tellado ha lamentado la no admisión, por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados, de una moción para pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones.

El dirigente popular ha recordado que hay una "mayoría absoluta" en el Congreso y "absolutísima" en el Senado que "pide elecciones ya", pero Sánchez no las quiere convocar porque "sabe" que los electores lo van a echar del Gobierno.

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Según Tellado, "el cambio está muy cerca", porque "puede haber elecciones generales en breve", aunque no ha querido pronosticar si serán antes o después de las municipales del año que viene.

Este Gobierno, ha señalado Tellado, "se hunde, ya no aguanta más", y ha ironizado: "Hace falta poner muy alto el himno de la Internacional Socialista para tratar de acallar todos los casos de corrupción que persiguen al PSOE".

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"Pedimos al PSOE que delincan más despacio, porque es imposible seguir la cuenta de la corrupción que les acecha", ha añadido, antes de tildar de "inasumible e inaceptable" que Sánchez llame a los suyos a "arropar y cerrar filas" con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pese a la investigación judicial por presuntos "delitos graves de corrupción".

Para Tellado, la democracia en España se encuentra "amenazada por quien ostenta el Gobierno", ya que los socialistas "atacan a jueces, fiscales y medios de comunicación" porque se sienten "acorralados", después de haber "traicionado" a sus propios votantes. EFE

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