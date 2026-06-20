El hispano colombiano David Alonso logra su primera 'pole position' y una caída

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El hispano colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, ha conseguido su primera 'pole position' en la categoría de Moto2, al ser el más rápido en la segunda clasificación del Gran Premio de la República Checa, en el circuito de Brno.

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Alonso, quien tras conseguir el mejor tiempo se fue por los suelos en la primera curva del trazado, pudo regresar a su taller para reparar la moto y defender su primera 'pole position', que es la octava de un piloto distinto en lo que va de la temporada en la categoría.

Junto a Alonso, en la primera línea de salida estarán el piloto local Filip Salac (Kalex) y su compañero de equipo, el español Daniel Holgado (Kalex), que también se fue por los suelos tras lograr su mejor tiempo.

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El japonés Ayumu Sasaki (Kalex) no tardó en marcar las referencias a sus rivales en la primera clasificación con un registro de 1:58.770 que le daba 42 milésimas de segundo de adelanto sobre Daniel Muñoz (Kalex) en su segunda vuelta, seguidos por el italiano Luca Lunetta (Boscoscuro) y el español Sergio García Dols (Kalex).

Muñoz no tardó en batir el registro de Sasaki al rodar en 1:58.623, aún con unos seis minutos de sesión por delante, en los que las posiciones apenas sufrieron variaciones y junto a ellos pasaron a la segunda clasificación Luca Lunetta y Sergio García Dols, quien en su última vuelta doblegó a todos sus rivales para pasar como primero con 1:58.559.

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La segunda clasificación comenzó con cierta intensidad pues David Alonso (Kalex) marcó la vuelta rápida de la categoría con 1:57.718 en su segundo giro, pero casi de inmediato se fue por los suelos e instantes más tarde acabó de la misma manera Holgado, por entonces tercero.

Ambos pudieron regresar a sus talleres con las motos y toda la atención se centró en si a sus mecánicos les daría tiempo a reparar los daños para defender sus posiciones, algo que sí pudo hacer Alonso, que regresó a pista con menos de cinco minutos de sesión, como también Holgado.

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Por entonces, el líder del campeonato, Manuel González (Kalex), se encontraba en la quinta posición y ya con todos los pilotos 'exprimiendo' al máximo sus posibilidades de mejorar la posición para la formación de salida, en donde el 'local' Filip Salac iba remontando posiciones.

Salac, que estableció un nuevo récord de la categoría en los segundos entrenamientos libres, consiguió ascender hasta el segundo puesto, a dos décimas de David Alonso y prácticamente con el tiempo cumplido.

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Nadie pudo batir a David Alonso, que acabó en la 'pole position', por delante de Filip Salac y su compañero Daniel Holgado, ambos en la primera línea de salida, en la segunda se situó 'Manugas' González, que ganó una posición, por delante del australiano Senna Agius (Kalex) e Iván Ortolá (Kalex).

En la tercera línea de la formación estarán Izan Guevara (Boscoscuro), Celetino Vietti (Boscoscuro) y Alex Escrig (Forward), con Joe Roberts (Kalex), Zonta Van den Goorbergh (Kalex) y Collin Veijer (Kalex), en la cuarta. EFE

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