Laura Fuertes y Martín Molina, bronce en la Copa del Mundo de boxeo

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- Los boxeadores españoles Laura Fuertes y Martín Molina consiguieron este sábado la medalla de bronce en las categorías de -51 y -50 kilos, respectivamente, en la Copa del Mundo organizada por World Boxing que se disputa en Guiyang (China), la segunda de la temporada.

Fuertes, la primera púgil olímpica del boxeo español en París 2024, quedó eliminada en la semifinal ante la indica Minakshi Minakshi por 5-0 e igual suerte corrió Molina, quien perdió ante el kazajo Sanzhar Tashkenbay por el mismo resultado.

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Martín Molina repite el bronce que ganó en la primera cita de la Copa del Mundo disputada en Foz Do Iguaçu (Brasil) el pasado abril, en la que también subieron al podio Emmanuel Reyes (plata en -90 kg), Rafael Lozano Jr. (plata en -55 kg) y Marta López del Árbol (bronce en -48 kg).

El torneo de Guiyang, que ha congregado a unos 330 boxeadores de 44 países, concluirá este domingo, sin presencia de más boxeadores españoles. EFE