Espana agencias

Laura Fuertes y Martín Molina, bronce en la Copa del Mundo de boxeo

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- Los boxeadores españoles Laura Fuertes y Martín Molina consiguieron este sábado la medalla de bronce en las categorías de -51 y -50 kilos, respectivamente, en la Copa del Mundo organizada por World Boxing que se disputa en Guiyang (China), la segunda de la temporada.

Fuertes, la primera púgil olímpica del boxeo español en París 2024, quedó eliminada en la semifinal ante la indica Minakshi Minakshi por 5-0 e igual suerte corrió Molina, quien perdió ante el kazajo Sanzhar Tashkenbay por el mismo resultado.

PUBLICIDAD

Martín Molina repite el bronce que ganó en la primera cita de la Copa del Mundo disputada en Foz Do Iguaçu (Brasil) el pasado abril, en la que también subieron al podio Emmanuel Reyes (plata en -90 kg), Rafael Lozano Jr. (plata en -55 kg) y Marta López del Árbol (bronce en -48 kg).

El torneo de Guiyang, que ha congregado a unos 330 boxeadores de 44 países, concluirá este domingo, sin presencia de más boxeadores españoles. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Peinado dice que los agentes de la escolta de Gómez podrían ayudarle a huir de la justicia

Infobae

Baja a nivel 0 el incendio de Arganza (León) tras quemar 36 hectáreas: un rayo, la causa

Infobae

Tellado (PP): "A Sánchez y su banda les queda muy poco tiempo para seguir robando"

Infobae

El hispano colombiano David Alonso logra su primera 'pole position' y una caída

Infobae

Ronaldinho volverá a jugar a los 46 años en un partido de exhibición con el Ravenna

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones al anuncio del juicio contra Begoña Gómez: el PSOE defiende su inocencia y Moncloa señala la “obsesión” del juez Peinado

Reacciones al anuncio del juicio contra Begoña Gómez: el PSOE defiende su inocencia y Moncloa señala la “obsesión” del juez Peinado

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

Francina Armengol, presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE balear, no se presentará a las primarias para encabezar la lista autonómica en 2027

Regalos a presidentes y altos cargos: cuándo es cortesía y cuándo puede ser un soborno encubierto

Feijóo denuncia la “degradación máxima del sanchismo” por no admitir la moción en el Congreso para pedir elecciones

ECONOMÍA

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

DEPORTES

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada