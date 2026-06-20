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Baja a nivel 0 el incendio de Arganza (León) tras quemar 36 hectáreas: un rayo, la causa

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Ponferrada (León), 20 jun (EFE).- El incendio forestal declarado ayer viernes en los montes de San Vicente, en el municipio de Arganza (León), ha sido rebajado este sábado a nivel 0 después de que el amplio operativo desplegado lograra frenar el avance de las llamas hacia los montes de Ocero y tras quemar 36 hectáreas en un fuego cuyo origen apunta a un rayo.

El fuego, que llegó a alcanzar el nivel 1 por el riesgo que representaba para la masa forestal de la zona, movilizó a numerosos medios terrestres y aéreos y mantuvo en alerta a los vecinos de varios municipios del Bierzo occidental.

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La rápida propagación de las llamas por una superficie de pinar y monte bajo obligó además a reforzar el operativo con efectivos procedentes de fuera de la comarca.

Tras la evolución favorable del incendio, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha reclamado a la Junta de Castilla y León la incorporación inmediata de las cinco brigadas antiincendios anunciadas para la comarca.

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Ramón considera que el episodio vivido demuestra la necesidad de contar con todos los recursos comprometidos ante una campaña de alto riesgo: "Ya se ha producido un incendio de ciertas dimensiones y han tenido que venir medios de fuera de la comarca a ayudar", ha lamentado.

El presidente comarcal ha insistido en que la activación de estos equipos constituye una cuestión de "máxima prioridad" y ha pedido al Gobierno autonómico que agilice los trámites necesarios para su puesta en funcionamiento. EFE

mig-aam/ram

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