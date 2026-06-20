Espana agencias

Jokin Aranbarri, nuevo entrenador del Eibar

Guardar
Google icon

Eibar (Gipuzkoa), 20 jun (EFE).- El Eibar ha alcanzado un acuerdo con el técnico guipuzcoano Jokin Aranbarri para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo, según anunció este sábado el club vasco.

Natural de Azkoitia, Aranbarri cuenta con una trayectoria marcada por su "crecimiento progresivo" en los banquillos y su "firme apuesta" por el desarrollo del jugador, remarcó el club armero en su página web, dos días después de la marcha de Beñat San José al Rayo Vallecano.

PUBLICIDAD

Aranbarri se incorporó en 2016 a la estructura de la base armera y, durante cinco temporadas, dirigió diferentes equipos del fútbol formativo, desde el Cadete de Honor hasta el Juvenil de División de Honor.

En 2021, asumió el reto de dirigir el CD Vitoria, en esos tiempos filial del Eibar, en Tercera RFEF. Durante tres temporadas al frente del segundo equipo armero, Aranbarri lideró un proyecto que culminó con el campeonato de liga y el ascenso a Segunda RFEF en la campaña 2023-2024.

PUBLICIDAD

Tras su etapa en Ipurua, el técnico dejó el club armero para entrenar al Bilbao Athletic en 2024. Durante dos temporadas en Primera Federación, completó un ciclo destacado hasta mayo de 2026, en el que sumó "experiencia en un contexto de alta exigencia competitiva, reafirmando su evolución como entrenador".

Aranbarri regresa ahora al Eibar para asumir el reto de liderar al primer equipo.

En esta nueva etapa, el técnico estará acompañado en su cuerpo técnico por Andoni Azkargorta, con una amplia trayectoria en el club armero, y Mikel Balenziaga, ex capitán del Athletic Club, como ayudantes, con lo que se conforma un equipo con "experiencia, conocimiento del entorno y plena identificación con el proyecto".

El club informará en los próximos días de la fecha y los detalles de la presentación oficial del nuevo entrenador. EFE

lrb/ab/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Odhecaton recrea en el Palacio de Carlos V el sonido de su coronación 5 siglos después

Infobae

Comuns pide a Sánchez no usar los presupuestos como "cortina de humo" ante la corrupción

Infobae

Armengol dice adiós a la política balear admitiendo "errores" pero rechazando las "lecciones de corrupción" del PP

Armengol dice adiós a la política balear admitiendo "errores" pero rechazando las "lecciones de corrupción" del PP

Feijóo pide unidad al PP y se compromete a aprobar un modelo de financiación "justo" para la Comunitat Valenciana

Feijóo pide unidad al PP y se compromete a aprobar un modelo de financiación "justo" para la Comunitat Valenciana

Uruguay busca su primer triunfo, a pesar de Cabo Verde y el efecto 'Vozinha'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francina Armengol, presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE balear, no se presentará a las primarias para encabezar la lista autonómica en 2027

Francina Armengol, presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE balear, no se presentará a las primarias para encabezar la lista autonómica en 2027

Regalos a presidentes y altos cargos: cuándo es cortesía y cuándo puede ser un soborno encubierto

Feijóo denuncia la “degradación máxima del sanchismo” por no admitir la moción en el Congreso para pedir elecciones

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

Las “precipitadas” primeras explicaciones de Zapatero meten al expresidente en un callejón sin salida: la negativa a hablar de las joyas reduce su margen de maniobra

ECONOMÍA

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

DEPORTES

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada

El Mundial de las lesiones: cuando se pierde una “oportunidad irrepetible” y queda “en pausa” la vida del futbolista