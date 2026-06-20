Domingo, 21 de junio de 2026

Madrid, 20 jun (EFE).-

PARTIDOS PP.- Logroño.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, realiza declaraciones a los periodistas tras visitar el festival Concéntrico.

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OLA CALOR.- Madrid - España comenzará a padecer desde este domingo la primera ola de calor de la temporada, que durará al menos hasta el miércoles y disparará los termómetros por encima de 40 grados en el Cantábrico oriental y los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, aumentando asimismo el riesgo de incendios.

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GIBRALTAR PICARDO.- Madrid - El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, advierte de que será un "tonto" el político que intente descarrilar el acuerdo de Gibraltar, cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de julio, ante la posibilidad de que el año que viene haya un gobierno de PP y Vox en España, que rechazan el tratado.

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SINHOGARISMO BARCELONA .- Barcelona - Los asentamientos de personas sintecho que viven en tiendas de campaña están proliferando en el litoral de la ciudad de Barcelona, a pocos metros de la playa, en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda: "Con los 400 euros de una habitación, aquí comemos siete durante un mes".

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FIESTAS HOGUERAS.- Alicante.- Fallo del concurso de las Hogueras de Alicante en categoría adulta.

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ELECCIONES COLOMBIA.- Madrid.- Cerca de 308.000 electores están habilitados en España para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, que comenzó el lunes pasado y termina este domingo, cuando los comicios se celebran en el país sudamericano.

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MEMORIA HISTÓRICA.- Soria.- La Asociación Recuerdo y Dignidad hará entrega de las primeras víctimas identificadas de las exhumaciones de las fosas del cementerio de las Casas (Soria) a sus familias en un acto homenaje en el Espacio Santa Clara.

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SOCIEDAD VIDEOJUEGOS.- Elche (Alicante) - Una investigación pionera de la Universidad Miguel Hernández de Elche a partir de más de 1.800 encuestas en toda España refleja que un porcentaje significativo de mujeres jugadoras de videojuegos 'online' recibe mensajes sexuales no consentidos.

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RASCACIELOS ESCALERAS.- Tarragona.- Marc Toda (Valls, 1984) ha subido corriendo hasta la última planta de cinco de los ocho edificios más altos del planeta: es el primer español y el 15º del mundo en el ranking del circuito de ‘towerrunning’, una modalidad deportiva extrema que consiste en ascender por las escaleras de rascacielos en el menor tiempo posible.

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FÚTBOL LIBROS.- Sevilla.- El catedrático de Antropología Social Alberto del Campo ha estado cuatro años analizando al Real Betis Balompié y al Sevilla FC desde el punto de vista antropológico y ha publicado dos libros sobre estos dos clubes, de los que asegura que son “una filosofía de vida para sus aficionados, más que equipos de fútbol”.

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