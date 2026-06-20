Cien veces Mbappé

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- “Recuerdo su llegada a la selección de Francia. Un adolescente, pero ya un fenómeno para su edad. Un fenómeno de velocidad, eficiencia y precocidad”, cuenta Guy Stephan, ayudante de Didier Deschamps, sobre Kylian Mbappé, debutante entonces, el 25 de marzo de 2017, con 19 años, y centenario ahora, con 27, en cuanto juegue este lunes contra Irak, aparte de máximo goleador histórico de ‘Les Bleus’, con 58 tantos.

PUBLICIDAD

“Estaba hecho para llegar muy alto”, prosiguió el técnico en declaraciones a los medios oficiales de la Federación Francesa de Fútbol, después de uno de los tantos hitos, quizá el mayor, del atacante con la selección gala, cuando sobrepasó el pasado martes a Olivier Giroud como el máximo anotador de todo con la camiseta azul de su país. Sus goles número 57 y 58, en el triunfo 3-1 ante Senegal.

También superó los trece tantos de Just Fontaine como el máximo goleador de Francia en los Mundiales y avista al argentino Lionel Messi y al alemán Miroslav Klose, los futbolistas con más goles en la historia del torneo entre todas las selecciones, a dos tantos.

PUBLICIDAD

Mbappé, campeón del mundo en su primer Mundial en 2018 y subcampeón en 2022, suma ya catorce por los dieciseis de ambos líderes.

“Siempre ha sido un jugador muy eficaz, no sólo eficaz como goleador, sino que también es un jugador de asistencias, con pie derecho, pie izquierdo, capaz de hacer cosas extraordinarias con el balón”, abundan desde el cuerpo técnico de Didier Deschamps, que le dio recorrido con la selección por primera vez en 2017.

PUBLICIDAD

El 25 de marzo de ese año, con él aún en crecimiento en el Mónaco (aquel curso, el último en ese club antes de firmar por el París Saint-Germain, ya marcó 28 goles), jugó sus primeros minutos como internacional absoluto con Francia en la victoria por 1-3 contra Luxemburgo. De extremo izquierdo, disputó un cuarto de hora. Fue el sustituto de Dimitri Payet en el 78. El inicio de una historia formidable.

Su comienzo fue pura ambición. Al quinto encuentro marcó su primer gol. 31 de agosto de 2017. En el estadio de Saint Denis, también suplente, entró al campo en el minuto 75 precisamente en lugar de Olivier Giroud, al que ha superado como máximo goleador de todos los tiempos en la selección francesa. Suyo fue el cuarto de los goles con los que doblegó a Países Bajos (4-1), en la clasificación, precisamente también, del Mundial 2018, del que fue campeón. A toda velocidad.

PUBLICIDAD

Jugó todos y cada uno de los partidos en Rusia 2018, con cuatro goles. También en Catar 2022, con ocho tantos, tres de ellos en la final contra la Argentina de Messi, que ganó en los penaltis. Ahora rebusca más en el Mundial 2026. Suma dos goles. Francia necesita más, mientras él alcanza los cien partidos como internacional. La cita es este lunes contra Irak en Filadelfia. Otro hito más.

Ya está en el ‘top diez’ de Francia en partidos jugados. Aún tiene por delante a Deschamps, su seleccionador, con 103; Patrick Viera, con 107; Zinedine Zidane, con 108; Marcel Desailly, con 113; Thierry Henry, con 123; Antoine Griezmann y Olivier Giroud, ambos con 137; Lilian Thuram, con 142; y Hugo Lloris, con 145 y del que heredó el brazalete de capitán Kylian Mbappé.

PUBLICIDAD

Él suma ahora 99. Son 7.969 minutos. Y 84 titularidades. Son 15 partidos en tres Mundiales, nueve en dos Eurocopas, 29 en fases de clasificación par cualquiera de los dos torneos, 21 en la Liga de Naciones, de la que fue campeón también en 2021, y 25 encuentros amistosos.

Y con 27 años aún y muchos partidos por disputar todavía, el numero cien ante Irak. EFE