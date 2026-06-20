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España se queda a las puertas del podio en florete femenino por equipos

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Redacción Deportes, 20 jun (EFE).- El combinado español terminó en cuarta posición en la modalidad femenina de florete por equipos de los Campeonatos de Europa de esgrima, que se disputan en la localidad francesa de Antony, después de estar a punto de completar la remontada contra Ucrania en el cruce por el bronce (36-37).

María Mariño, Ariadna Tucker y María Teresa Díaz tenían enfrente a un combinado ucraniano formado por Olga Sopit, campeona individual en estos mismos Europeos, Dariia Myroniuk, plata individual en los de 2024, y Alina Poloziuk. Una excelente actuación de Díaz en el penúltimo enfrentamiento dejó en bandeja la remontada a Mariño, pero le faltaron unos segundos para obrar el milagro.

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El equipo español, tras quedar exento de la ronda inicial, se midió en cuartos a Alemania y se impuso por 45-38 pese a haber empezado perdiendo las cuatro rondas iniciales (1-5, 3-10, 10-15 y 14-19). Mariño, medallista de bronce en categoría individual, encabezó la reacción y adelantó (25-24) a una España que ya no abandonó el mando.

En semifinales se cruzaron con Francia, ante la que desde el inicio fueron a remolque. Las acometidas finales no les permitieron más que acercarse en el marcador hasta perder por 40-45, lo que abocó a las españolas a la lucha por el bronce ante Ucrania, que había perdido ante Italia por 45-22.

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En el cruce por el bronce, Mariño empezó por detrás en el primer enfrentamiento (0-2), y la ventaja se fue haciendo más grande hasta llegar al 22-30 a falta de dos combates. Entonces, Teresa Díaz se puso el mono de trabajo y firmó un 9-4 contra Myroniuk (31-34 en el global) para dar esperanzas a Mariño, a la que esperaba Sopit.

Aunque el enfrentamiento empezó pausado, con mucho respeto entre ambas tiradoras, Mariño empezó a crecerse con el paso de los segundos. A la desesperada, llegó a ponerse 33-35 a falta de un minuto, y 35-37 a falta de 20 segundos. Conectó un toque más en los instantes finales, pero ya no le dio tiempo a empatar, y el cruce terminó 36-37 favorable a Ucrania, con lo que las españolas se quedaron sin medalla.

El conjunto masculino de sable, en la otra competición disputada este sábado, se deshizo en octavos de Turquía por 45-41, tras ir también perdiendo en el tramo inicial del enfrentamiento. Sin embargo, en cuartos Santiago Madrigal, Jaime Flórez y Jorge Casaus no pudieron con Hungría, ante la que cayeron por 30-45. Después de los combates para dilucidar los puestos intermedios, finalizaron en sexta posición.

Los Europeos de esgrima terminan este domingo con la disputa de las categorías de espada femenina y florete masculino, ambos por equipos. EFE

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