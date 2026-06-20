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Pegula sorprende a Sabalenka en Berlín y se enfrentará a Noskova en la final

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(Actualiza con rival de Pegula en la final)

Redacción Deportes, 20 jun (EFE).- La tenista estadounidense Jessica Pegula sorprendió (6-4, 6-7, 6-0) a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la primera semifinal del torneo WTA 500 de Berlín, disputado sobre hierba, rematando a la número uno del mundo con un set en blanco para citarse en la final con la checa Linda Noskova.

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El encuentro comenzó de cara para la tenista estadounidense, número 4 del 'ranking' mundial. Rompió el segundo turno de saque de Sabalenka para ponerse 1-2 y llevó la voz cantante el resto de la primera manga. Con 2-4 en el marcador, Pegula desperdició hasta cinco puntos de rotura, pero, con 4-5, sentenció en el primer punto de set.

Sin embargo, la segunda manga se la llevó la bielorrusa en la muerte súbita. Arrancó recompuesta después de verse por debajo en el tanteo y le endosó un 3-0 de salida a su rival. Llegó a estar 5-2 y a disponer de dos puntos de set, pero, como le había pasado antes a Pegula, Sabalenka también los desaprovechó.

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Eso afectó a la confianza de la número 1 del mundo, que permitió que la estadounidense igualara la contienda. En el 'tie break', interrumpido por la lluvia y con ambas competidoras cometiendo muchos errores en el servicio, Sabalenka fue la más acertada, por lo que puso el 1-1 en el electrónico.

Todo quedaba por decidir para la tercera manga. En ella, Pegula no tuvo rival. Le endosó a la bielorrusa un contundente 6-0, si bien resolvió el encuentro al tercer punto de partido. El choque había sido interrumpido por la lluvia, pero ni siquiera eso cortó la excelente racha de la estadounidense.

En la final, Pegula se enfrentará a la checa Linda Noskova, número 13 del mundo. Esta se impuso en la otra semifinal a la filipina Alexandra Eala, 35 en la clasificación de la WTA, en un partido cuyo inicio fue retrasado por la lluvia y que Noskova resolvió en dos sets rápidos (6-2, 6-4). EFE

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