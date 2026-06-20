Tommy Paul se cita con Cerúndolo en la final de Queen's

Londres, 18 jun (EFE).- El tenista Tommy Paul será el rival del argentino Francisco Cerúndolo en la final de Queen's, que se disputa en Londres y sobre hierba, después de que el estadounidense haya derrotado al francés Ugo Humbert por un doble 6-3.

La final, que se disputa este domingo, será el octavo enfrentamiento entre ambos, con un balance de 5-2 en favor del argentino, que ganó al estadounidense en la final de Eastbourne, que también se juega en hierba, en 2023.

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Paul, que precisamente venció en Queen's en la edición de 2024, batió al francés Ugo Humbert por un doble 6-3 y luchará para conseguir su sexto título como profesional.

El estadounidense consiguió remontar en el primer set el 1-2 inicial con dos roturas de servicio consecutivas, mientras que en el segundo no dio opciones a su rival al saque y con dos 'breaks' cerró el encuentro por 6-3. EFE

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