Miles de personas denuncian en Bilbao la "campaña de criminalización" del Gobierno vasco y la "brutalidad" de Ertzaintza

Miles de personas se han manifestado la tarde de este sábado en Bilbao para denunciar la "campaña de criminalización" del Gobierno vasco "contra el movimiento popular" y la "brutalidad de la Ertzaintza", todo ello para "limitar el derecho a la protesta solo a lo que sea conveniente para los intereses del PNV".

Diversos colectivos y movimientos sociales -casi 200 según cifras aportadas por los convocantes- se han sumado a la convocatoria, entre las que destaca la delegación vasca de Global Sumud, GKS y la plataforma Justizia Aranarentzat.

PUBLICIDAD

La marcha ha discurrido bajo el lema 'Ante la criminalización del Gobierno Vasco, defendamos los derechos civiles y políticos' y a la misma han acudido miles de personas, que han comenzado las protestas en la Plaza Elíptica para finalizar el recorrido frente al Teatro Arriaga. La movilización ha transcurrido sin incidentes.

Durante la manifestación han proferido diversos cánticos en contra de la policía vasca y el Gobierno vasco: 'Erasoen aurrean, gogor eta tinko' (frente a las agresiones, fuertes y firmes); 'jazarpen polizialari aurre egin' (luchar contra el acoso policial); 'Eusko Jaurlaritza herriaren etsai' (Gobierno vasco enemigo del pueblo); o 'vergüenza me daría ser policía'.

PUBLICIDAD

Los portavoces de la manifestación, la miembro de Global Sumud Euskal Herria Arantza Gotxi y el miembro de la plataforma Justizia Aranarentzat, Asier Pradera, han justificado la convocatoria por la necesidad de "denunciar la campaña de criminalización que está llevando a cabo el Gobierno vasco contra el movimiento popular".

Pradera ha criticado al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, quien en su opinión "habla constantemente de la protesta social como un problema", cuando el problema "es el contrario".

PUBLICIDAD

"ACOSO POLICIAL, EL PAN DE CADA DÍA"

"Hay decenas de colectivos del movimiento popular sufriendo represión por ejercer su derecho a la protesta. Para quienes luchamos contra el capitalismo y a favor de una Euskal Herria libre de opresiones, las identificaciones, las multas, el acoso policial son el pan de cada día", ha lamentado.

PUBLICIDAD

Además, ha recordado "cómo actúa la Ertzaintza" respecto a los sucesos del aeropuerto de Loiu a la llegada de miembros de la flotilla del pasado mes de mayo, lo que, en su opinión, forma parte de la "campaña de criminalización" que lleva a cabo "por dos razones".

"Por una parte para debilitar el movimiento popular, y por otra parte, para limitar el derecho a la protesta solo a lo que sea conveniente para los intereses del PNV, para lo que no ponga en riesgo los intereses económicos y políticos del PNV", ha asegurado.

PUBLICIDAD

Así, consideran que es hora "de salir a la calle contra la impunidad policial, contra la represión que están sufriendo decenas de colectivos del movimiento popular y a favor de los derechos civiles y políticos". La marcha ha finalizado en la plaza del Teatro Arriaga donde los representantes han leído un manifiesto.

En el mismo han denunciado que "en los últimos cinco años 250 personas han sido identificadas por defender los gaztetxes y 14 han sido desalojados". Además, "por defender el derecho a la vivienda hemos tenido multas de más de 70.000 euros".

PUBLICIDAD

"Hemos recibido detenciones por combatir el fascismo o por organizar unos conciertos sin permiso. Incluso por animar a los equipos de fútbol sufrimos cargas policiales, multas y detenciones. En Loiu, la Ertzaintza también se abalanzó sobre nosotros por dar la bienvenida a los y las compañeras torturadas por los sionistas. Queremos decir claramente que es el momento de acabar con la criminalización contra el movimiento popular y poner límites a la impunidad policial", han criticado.