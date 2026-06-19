Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables

Un cliente contrata una cuenta corriente en un banco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ahorradores españoles vuelven a encontrarse ante una oportunidad financiera que, según los expertos, la mayoría sigue desaprovechando. La intensificación de la llamada ‘guerra comercial’ entre bancos para captar clientes podría permitir a los hogares ganar hasta 570 euros adicionales al año, siempre que trasladen sus ahorros a productos mejor remunerados, según calculan en Kelisto.es.

El problema es que ese potencial beneficio convive con una realidad muy distinta: la mayor parte del dinero sigue estancado en cuentas que apenas ofrecen rentabilidad. En España, solo el 17,6% de los hogares dispone de cuentas no utilizables para pagos, es decir, productos específicos para ahorrar. Esto significa que más de 16 millones de hogares no tienen su dinero separado de su operativa diaria.

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En la práctica, esto provoca que una gran parte del ahorro permanezca ‘dormido’ en cuentas que apenas generan intereses, en un momento en el que el mercado bancario ha cambiado de forma significativa por el alza de tipos de interés llevada a cabo por parte del Banco Central Europeo y la creciente competencia entre entidades tradicionales y digitales.

El dinero parado en cuentas corrientes pierde rentabilidad

El Banco de España estima que los hogares españoles mantienen un saldo medio de alrededor de 8.000 euros en sus cuentas habituales de pago. Sin embargo, la remuneración media de estos depósitos apenas alcanza el 0,15% TEDR (Tipo Efectivo de Definición Restringida), lo que se traduce en unos 12 euros brutos al año por ese capital.

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Este escenario contrasta con las nuevas ofertas que han comenzado a proliferar en el mercado. Actualmente, el interés de las cuentas remuneradas más competitivas se sitúan entre el 2,5% y el 3,5% TAE, aunque con diferencias importantes en condiciones, límites de saldo y duración de las promociones.

La diferencia es especialmente relevante en términos prácticos. Pasar de una rentabilidad del 0,15% a otra cercana al 3% puede multiplicar por más de veinte los intereses obtenidos, convirtiendo lo que antes eran apenas unos euros en varios cientos de euros anuales.

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Hasta 570 euros más al año según el saldo

El impacto económico varía en función del ahorro acumulado. Los expertos de Kelisto ponen un ejemplo: para un hogar con 8.000 euros, el salto de rentabilidad puede suponer hasta 228 euros adicionales al año. En el caso de familias con 20.000 euros, la diferencia se eleva hasta los 570 euros brutos anuales frente a los apenas 30 euros que generarían en una cuenta estándar.

El contexto macroeconómico también juega a favor de este cambio. El BCE ha elevado sus tipos oficiales hasta el 2,25%, lo que ha permitido a las entidades ampliar sus márgenes para remunerar el ahorro. Sin embargo, no todos los bancos trasladan ese incremento de forma automática a los clientes.

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia recogida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26), tal y como ha precisado el regulador en un comunicado.

En los últimos meses, entidades como Revolut, Trade Republic, Bankinter, Openbank o Banco Sabadell han lanzado ofertas con rentabilidades que llegan hasta el 3,51% TAE en algunos casos, especialmente dirigidas a nuevos clientes.

Este movimiento confirma dos tendencias: por un lado, la intensificación de la competencia entre bancos tradicionales y plataformas digitales; por otro, la apertura de una nueva etapa en la que el ahorro vuelve a ser un producto estratégico para atraer usuarios.

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Además de los intereses, las entidades también compiten con incentivos adicionales como bonificaciones por domiciliar nóminas, promociones en efectivo o ventajas vinculadas al uso de tarjetas y servicios digitales.

“La pregunta ya no es únicamente cuánto paga una cuenta, sino qué recibe realmente el cliente a cambio de permanecer en una que apenas remunera sus ahorros. Si no existen servicios, ventajas o condiciones que compensen la diferencia, comparar y mover el dinero deja de ser una decisión sofisticada: se convierte en una medida básica para proteger el valor del ahorro”, señala Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas personales de Kelisto.

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Inflación: el enemigo silencioso del ahorro

Más allá de la rentabilidad nominal, los expertos advierten de otro factor clave: la inflación. Con un incremento previsto cercano al 4%, el poder adquisitivo del dinero puede deteriorarse incluso si permanece en una cuenta bancaria.

“Ante el panorama de guerra comercial de los bancos, la clave ya no está únicamente en conseguir un ingreso adicional —que, por sí solo, ya es un argumento de peso y puede servir para darse un capricho o afrontar algún gasto imprevisto—. La cuestión es mucho más profunda: evitar que la inflación vaya erosionando silenciosamente el valor de los ahorros", incide Ruiz.

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Según estimaciones de Kelisto, mantener 8.000 euros sin invertir ni rentabilizar durante un año con una inflación del 2% supone perder capacidad de compra equivalente a más de 150 euros. En un horizonte de cinco años, la pérdida puede superar los 750 euros.

Este fenómeno refuerza la idea de que el dinero no solo debe mantenerse seguro, sino también generar rendimiento para no perder valor con el paso del tiempo.

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Un ciudadano pasa por delante de una oficina bancaria de Bankinter. (Helena Margarit Cortadellas)

“Comparar es clave”: la visión de los expertos

“¿Por qué renunciar a 228 o incluso 570 euros al año?”, señala Pedro Ruiz, que insiste en que muchos productos bancarios son muy similares en su estructura, por lo que la principal diferencia está en la rentabilidad.

El experto explica que, a diferencia de otros sectores donde la elección depende de factores emocionales o de marca, en el caso del ahorro bancario la decisión debería basarse casi exclusivamente en criterios económicos, siempre que se cumplan condiciones básicas como la seguridad del dinero y la ausencia de comisiones.

Ruiz también advierte de que la clave no está solo en el tipo de interés anunciado, sino en las condiciones reales del producto: duración de la promoción, límites de saldo o requisitos de vinculación.

“Comparar, revisar las condiciones y buscar una remuneración competitiva no es solo una forma de obtener un ingreso extra, sino una herramienta para evitar que los ahorros pierdan valor año tras año”, explica el portavoz de Finanzas de Kelisto.

Cómo actúa la nueva guerra bancaria

La entrada de nuevos actores digitales en el sector bancario ha acelerado la competencia. Estos bancos operan con estructuras más ligeras, lo que les permite ofrecer rentabilidades más agresivas durante periodos promocionales.

Sin embargo, las ofertas no siempre son tan simples como parecen. Algunas solo se aplican durante unos meses o están limitadas a un máximo de saldo remunerado, lo que puede reducir el beneficio real para el cliente. Por ello, los expertos recomiendan analizar siempre el retorno efectivo anual, más allá del porcentaje publicitado.

Una señora saca dinero del cajero en una oficina de CaixaBank. (Helena Margarit Cortadellas)

La importancia de mover el dinero

En este contexto, la inercia es el mayor enemigo del ahorro. Mantener el dinero en la misma cuenta corriente durante años sin revisar alternativas implica, en muchos casos, renunciar a rentabilidad sin ser consciente de ello.

“Los bancos ya han empezado a mover ficha; ahora les corresponde a los ahorradores decidir si quieren seguir conformándose con unos pocos euros al año o hacer que las entidades compitan de verdad por su dinero”, incide Ruiz.

El auge de ofertas más rentables por parte de la banca refleja un cambio estructural en la relación entre bancos y clientes. El ahorro deja de ser un producto pasivo para convertirse en un campo de competencia directa entre entidades.

Para los hogares, esto abre una oportunidad clara: mejorar la rentabilidad de su dinero sin asumir riesgos adicionales, siempre que se tomen decisiones informadas. Esto es debido a que el dinero que no se mueve ni se optimiza pierde valor. Y ahora, los bancos están dispuestos a pagar por él.