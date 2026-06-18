Un 35 % de los jóvenes futbolistas en Madrid sufre problemas psicológicos

Madrid, 18 jun (EFE).- La Fundación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y la Real Federación de Fútbol Madrileña (RFFM), en colaboración con Fundación Mapfre, han desarrollado un programa de atención psicológica en el fútbol base de la Comunidad de Madrid, que ha detectado que el 35 % de los participantes sufría algún problema psicológico.

El proyecto ha contado con psicólogos del deporte que han trabajado con 89 equipos y 1.264 niños, niñas y adolescentes futbolistas, además de entrenadores, personal técnico, familias y responsables de clubes.

PUBLICIDAD

Los datos preliminares revelan que, antes de la intervención, un 7 % de los menores presentaba niveles bajos o muy bajos de bienestar y un 3 % mostraba sintomatología compatible con cuadros depresivos. En estos últimos casos, los síntomas se redujeron a la mitad tras el trabajo de los profesionales.

La presidenta de la Fundación del Colegio, Timanfaya Hernández, subrayó que la salud psicológica se construye en los espacios cotidianos, entre los que se encuentran los deportivos. "Cuando trabajamos con niños estamos construyendo realidades humanas", afirmó.

PUBLICIDAD

Por su parte, el presidente de la RFFM, Paco Díez, recordó que muchos de los problemas que los menores llevan al campo son de atención o de autoestima y proceden del entorno familiar y social. El dirigente se mostró partidario de que la figura del psicólogo llegue a ser de carácter obligatorio en el deporte.

El director del área de promoción de Fundación Mapfre, Antonio Guzmán, destacó que los resultados podrán trasladarse a otros deportes e incluso al ámbito educativo, y defendió que el deporte base ayuda a crear rutinas saludables, vínculos y sentimiento de pertenencia.

PUBLICIDAD

La evaluación del programa ha sido diseñada por el equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), bajo la denominación PsiDE. Su investigador principal, Víctor Rubio, explicó que las medidas de protección hacia la infancia mejoran tanto el bienestar como el rendimiento deportivo de los jóvenes.

La coordinadora técnica del equipo de psicólogos, Ana de Cevallos, resumió el objetivo del proyecto: mejorar el bienestar de los deportistas desde la prevención. "La psicología deportiva no es un recurso para cuando vengan los problemas, sino para prevenirlos", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

(foto)