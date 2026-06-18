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El CGPJ nombra a Martínez Arrieta magistrado encargado de conocer las actividades del CNI

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Madrid, 18 jun (EFE).- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado este jueves al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, como magistrado competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según ha informado en un comunicado el CGPJ, Martínez Arrieta sucederá en este puesto al presidente de la Sala Tercera, Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, que se jubilará el próximo 13 de julio.

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Además, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado designar al magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Eduardo Calvo Rojas como magistrado sustituto, puesto que Martínez Arrieta ha desempeñado desde diciembre de 2017.

La Ley del Poder Judicial establece que el magistrado competente para conocer de las actividades del CNI que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución –entrada en domicilio y secreto de las comunicaciones- se nombrará por un periodo de cinco años, a propuesta del presidente del CGPJ, entre magistrados de la Sala Segunda o de la Sala Tercera que cuenten con al menos tres años de servicios en la categoría.

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También prevé el nombramiento de un magistrado sustituto para casos de vacancia, ausencia o enfermedad del titular.

Martínez Arrieta es magistrado del Supremo desde 1998 y presidente de la Sala Segunda desde diciembre de 2024, cargo que ejerció en funciones desde esa fecha hasta su nombramiento por el pleno, el 23 de julio de 2025.

Tras su ingreso en la Carrera Judicial en 1979 por el acceso de turno libre, estuvo destinado en juzgados de Azpeitia, Lerma, Móstoles y Madrid y en la sección número 7 de la Audiencia Provincial de Madrid. EFE

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