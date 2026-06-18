El Banco de España cifra en 750.000 las viviendas que faltan en España, el 3,7% del total de hogares

Obras en bloques de viviendas en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

El Banco de España cifra en 750.000 unidades el déficit de vivienda acumulado entre 2021 y 2025 en el país, según se desprende del informe anual publicado por el organismo este jueves. La cifra supone además un incremento del 25% respecto al cálculo que el propio organismo realizó en 2024, cuando estimó el desfase en 600.000 inmuebles. En cuanto a la distribución geográfica, la mitad del déficit habitacional acumulado se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga, las zonas con mayor presión demográfica y económica del país.

La brecha se explica porque España genera 240.000 nuevos hogares al año, mientras que las viviendas terminadas en 2025 no llegaron a las 92.000 unidades, un volumen un 9% inferior al crecimiento bruto del parque registrado el año anterior. El déficit español equivale al 3,7% del total de hogares residentes en 2025, frente al 1,5% de Italia y una situación de equilibrio en Francia. Alemania fue la única gran economía donde la producción de viviendas superó la creación de nuevos hogares en ese período. La propia institución había estimado en mayo de 2025 una horquilla de entre 400.000 y 450.000 unidades faltantes, pero al ampliar el período de análisis hasta finales de ese año, la cifra asciende a 750.000.

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(Noticia en ampliación)