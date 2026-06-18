Espana agencias

Nevenka Fernández regresará a Ponferrada en un acto sobre igualdad junto a dos ministras

Guardar
Google icon

León, 18 jun (EFE).- La exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada (León) Nevenka Fernández, la primera política en España que denunció un acoso sexual por el que fue condenado el entonces alcalde Ismael Álvarez, regresará este sábado a su ciudad para participar en un acto sobre igualdad en el que estará arropada por dos ministras, Sara Aagesen y Ana Redondo.

Será la primera vez que Nevenka vuelva de manera pública a Ponferrada después de que, tras su batalla judicial, decidiera abandonar el país hace más dos décadas. Actualmente, reside en Dublín, aunque ha visitado de forma privada alguna vez su localidad.

PUBLICIDAD

Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Redondo, ministra de Igualdad, participarán en el acto de inauguración de la jornada titulada 'Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación', que se celebrará este sábado 20 de junio en la Térmica Cultural de Ponferrada.

Tras la inauguración, Nevenka Fernández participará como ponente en la primera sesión, titulada 'Denuncias que abren camino. Memoria, valentía y reparación', en la que estará acompañada por Charo Velasco, portavoz socialista en aquel momento en el Ayuntamiento de Ponferrada y quién apoyó desde el primer momento a su compañera, pese a ser rivales políticas en el consistorio.

PUBLICIDAD

Nevenka Fernández (1974) cursó estudios de Ciencias Económicas y entró en política tras las elecciones municipales de 1999, cuando fue nombrada concejala de Hacienda.

Su nombre quedó ligado de forma decisiva a uno de los casos más relevantes sobre acoso sexual en la política española.

El 26 de marzo de 2001 presentó una querella contra el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, con quien había mantenido una relación sentimental. Tras la ruptura, comenzó una situación de acoso que tuvo consecuencias laborales, psicológicas y personales para ella.

Fue la primera mujer en España que logró una condena firme por acoso sexual contra un cargo político en activo.

La sentencia condenatoria contra Álvarez llegó en 2002 y fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2003. Tras el fallo, el alcalde dimitió.

El caso tuvo una enorme repercusión pública y, después de dimitir como concejala, Nevenka abandonó España por la presión mediática y social.

Tras la ponencia de Nevenka se inaugurará un mural dedicado a ella con presencia de su autora Mercedes de Bellard, ilustradora granadina que ha centrado gran parte de su trabajo en el retrato femenino. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional destaca el narcotráfico como un ataque a la seguridad del Estado

Infobae

Feijóo eleva la presión sobre PNV y Junts para echar a Sánchez: "Si están dispuestos a hacer lo que dicen, hagámoslo"

Feijóo eleva la presión sobre PNV y Junts para echar a Sánchez: "Si están dispuestos a hacer lo que dicen, hagámoslo"

EL CGPJ pide seis plazas de magistrado en el Tribunal Supremo

Infobae

El CGPJ nombra a Martínez Arrieta magistrado encargado de conocer las actividades del CNI

Infobae

Feijóo avisa de que España llega "tarde" al Pacto de Migración y afirma que es el país que más preocupa a la UE

Feijóo avisa de que España llega "tarde" al Pacto de Migración y afirma que es el país que más preocupa a la UE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

La visita del rey de Arabia Saudí a Zapatero en 2007 tras el regalo de las joyas: la entrada española en Oriente Medio y su primer país de Occidente

Buques de Alemania y Reino Unido se dirigen hacia el Mar Rojo para proteger la libre navegación tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

ECONOMÍA

Las mujeres ‘freelance’ en España cobran 14 euros menos por hora que los hombres: la brecha equivale a trabajar gratis hasta abril

Las mujeres ‘freelance’ en España cobran 14 euros menos por hora que los hombres: la brecha equivale a trabajar gratis hasta abril

El Banco de España cifra en 750.000 las viviendas que faltan en España, el 3,7% del total de hogares

Los españoles no renuncian al verano, pero reparan más en el presupuesto: dos de tres eligen España y la mitad se plantea financiar el viaje a plazos

No solo sol y playa: España vende cada vez más servicios y el superávit no turístico crece un 34%

La villa en Gijón frente al mar que se vende por 2,3 millones de euros: pista de tenis privada, zona de barbacoa y un pasadizo subterráneo

DEPORTES

Bosnia sueña con seguir los pasos de Croacia en el Mundial, la única exyugoslava que ha superado la fase de grupos como estado independiente

Bosnia sueña con seguir los pasos de Croacia en el Mundial, la única exyugoslava que ha superado la fase de grupos como estado independiente

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

El difícil desafío de Suiza de romper una sequía de más de 70 años y avanzar más allá de octavos en el Mundial

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo