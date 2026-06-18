Nevenka Fernández regresará a Ponferrada en un acto sobre igualdad junto a dos ministras

León, 18 jun (EFE).- La exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada (León) Nevenka Fernández, la primera política en España que denunció un acoso sexual por el que fue condenado el entonces alcalde Ismael Álvarez, regresará este sábado a su ciudad para participar en un acto sobre igualdad en el que estará arropada por dos ministras, Sara Aagesen y Ana Redondo.

Será la primera vez que Nevenka vuelva de manera pública a Ponferrada después de que, tras su batalla judicial, decidiera abandonar el país hace más dos décadas. Actualmente, reside en Dublín, aunque ha visitado de forma privada alguna vez su localidad.

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Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Redondo, ministra de Igualdad, participarán en el acto de inauguración de la jornada titulada 'Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación', que se celebrará este sábado 20 de junio en la Térmica Cultural de Ponferrada.

Tras la inauguración, Nevenka Fernández participará como ponente en la primera sesión, titulada 'Denuncias que abren camino. Memoria, valentía y reparación', en la que estará acompañada por Charo Velasco, portavoz socialista en aquel momento en el Ayuntamiento de Ponferrada y quién apoyó desde el primer momento a su compañera, pese a ser rivales políticas en el consistorio.

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Nevenka Fernández (1974) cursó estudios de Ciencias Económicas y entró en política tras las elecciones municipales de 1999, cuando fue nombrada concejala de Hacienda.

Su nombre quedó ligado de forma decisiva a uno de los casos más relevantes sobre acoso sexual en la política española.

El 26 de marzo de 2001 presentó una querella contra el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, con quien había mantenido una relación sentimental. Tras la ruptura, comenzó una situación de acoso que tuvo consecuencias laborales, psicológicas y personales para ella.

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Fue la primera mujer en España que logró una condena firme por acoso sexual contra un cargo político en activo.

La sentencia condenatoria contra Álvarez llegó en 2002 y fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2003. Tras el fallo, el alcalde dimitió.

El caso tuvo una enorme repercusión pública y, después de dimitir como concejala, Nevenka abandonó España por la presión mediática y social.

Tras la ponencia de Nevenka se inaugurará un mural dedicado a ella con presencia de su autora Mercedes de Bellard, ilustradora granadina que ha centrado gran parte de su trabajo en el retrato femenino. EFE

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