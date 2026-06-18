Tarifa de la luz en España este viernes

La tarifa del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más altas y más bajas del servicio para este viernes 19 de junio.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 19 de junio

Tarifa media: 85.29 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 148.47 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 1.35 euros por megavatio hora

El precio de la luz por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (EFE)

A lo largo de este viernes 19 de junio, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 123.95 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 119.65 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 120.64 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 119.98 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 119.98 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 120.52 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 125.15 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 122.33 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 104.1 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 72.55 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 37.99 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 25.91 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 4.52 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.35 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.46 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.32 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 23.23 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 61.14 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 77.89 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 107.63 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 128.65 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 142.22 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 148.47 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 135.21 euros por megavatio hora.