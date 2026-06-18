España

Un incendio en L’Albi (Lleida) provoca el retraso de 15 trenes entre Madrid y Barcelona: la línea se restablece tres horas después

Los bomberos anunciaron el corte del tráfico a las 11:37, casi una hora después de que empezase el incendio

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Los bomberos han controlado el incendio en L’Albi (Lleida) que ha provocado el retraso de 15 trenes entre Madrid y Barcelona (Montaje Infobae)
Los bomberos han controlado el incendio en L’Albi (Lleida) que ha provocado el retraso de 15 trenes entre Madrid y Barcelona (Montaje Infobae)

Un incendio registrado cerca de las vías del AVE, a la altura del municipio de L’Albi, en la comarca de Les Garrigues, situada en el límite entre las provincias de Lleida y Tarragona, ha provocado la interrupción del tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad que conecta Madrid, Zaragoza, Barcelona y la frontera francesa. Los bomberos anunciaron el corte del tráfico a las 11:37 horas, casi una hora después de que empezase el incendio.

Debido a ello, 15 trenes se han quedado detenidos en estaciones intermedias y de origen, afectando a miles de viajes que se han quedado en terminales como la de Delicias, en Zaragoza. Las llamas han afectado a las tres compañías que circulan en esa línea: Renfe, Iryo y Ouigo. Finalmente, tres horas más tarde, a las 14:44 horas, la empresa pública informaba a sus viajeros que “se restablece la circulación en la línea de Alta Velocidad que conecta Madrid-Barcelona”. Por el momento, se reanudará la circulación “progresivamente la marcha”.

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El incendio se detectó en las inmediaciones de la vía, lo que obligó al gestor de la infraestructura a cortar el suministro eléctrico de la catenaria e impedir el paso de trenes por la zona afectada.

*Noticia en ampliación

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