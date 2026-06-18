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La villa en Gijón frente al mar que se vende por 2,3 millones de euros: pista de tenis privada, zona de barbacoa y un pasadizo subterráneo

La vivienda, situada sobre un acantilado con vistas al Cantábrico, cuenta con más de 600 m2 y dispone de varias zonas exteriores destinadas al ocio y descanso

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Vista aérea de una mansión blanca de tres pisos con tejado de tejas rojas, piscina de borde infinito azul y cancha de tenis anaranjada, situada en un acantilado junto al mar.
Villa de lujo similar a la vivienda original en venta en portales inmobiliarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de practicar deporte sin salir de casa cada vez gana más protagonismo en muchas viviendas exclusivas. Desde gimnasios privados hasta pistas de tenis, pádel o espacios diseñados para mantener una vida activa sin necesidad de desplazarse. En ocasiones, estas instalaciones van un paso más allá y se integran en entornos únicos, donde realizar una actividad se convierte casi en una experiencia en sí misma.

Este es el caso de una villa de más de 600 m2 situada frente al Mar Cantábrico que ha salido a la venta por 2,3 millones de euros. La vivienda se encuentra en Gijón (Asturias) y ha llamado la atención de numerosos compradores por sus vistas, ubicación y espacio.

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Sin embargo, uno de los elementos más destacados de esta villa en Asturias es una pista de tenis privada situada sobre un acantilado en primera línea frente al mar que convierte este espacio en algo más que una simple instalación deportiva.

Una villa frente al mar de más de 600 m2 y nueve habitaciones

La villa se sitúa en La Providencia, una zona residencial de Gijón, y destaca por su cercanía al centro y a la playa de San Lorenzo, junto con un entorno de naturaleza y tranquilidad.

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La vivienda posee más de 600 m2 de superficie y se distribuye entre nueve habitaciones y seis baños, según el anuncio publicado en Idealista. El inmueble está planteado para acoger a una familia numerosa, invitados frecuentes o simplemente disfrutar de los espacios del entorno.

Además de la pista de tenis, el exterior de la villa cuenta con una piscina, solárium, área para barbacoa y zona chillout que se comunica con el interior de la vivienda a través de un pasadizo subterráneo, un detalle que refuerza el carácter único de la propiedad y su diseño pensado para combinar privacidad y conexión con la naturaleza.

En la parte posterior de la casa se puede encontrar un garaje con capacidad para tres vehículos, un espacio seguro y funcional para el estacionamiento sin alterar la estética ni la integración de la villa en el paisaje costero.

Se trata de una vivienda ideal para deportistas que busquen relajarse frente al mar sin perder su ritmo de vida activo, combinando descanso y actividad física en un mismo lugar.

La Providencia, una de las zonas más exclusivas de Gijón

La Providencia, en Gijón, es una de las zonas residenciales más exclusivas de la costa asturiana. Situada sobre un sistema de acantilados que mira directamente al Cantábrico, este enclave se ha consolidado como un área de alto valor paisajístico y urbanístico, especialmente por su cercanía al mar.

En las últimas décadas, La Providencia ha experimentado un desarrollo progresivo de viviendas unifamiliares y propiedades de alto nivel, muchas de ellas diseñadas para integrarse en la pendiente del terreno y aprovechar al máximo la orientación al mar.

Bañistas en la playa de San Lorenzo de Gijón, a 23 de mayo de 2026. (EFE/ Paco Paredes)
Bañistas en la playa de San Lorenzo de Gijón, a 23 de mayo de 2026. (EFE/ Paco Paredes)

Además de su valor residencial, la zona destaca por su entorno natural y sus espacios para el ocio al aire libre. Senderos costeros, miradores y áreas verdes lo convierten en un lugar muy apreciado tanto por residentes como por quienes buscan disfrutar de la costa gijonesa desde una perspectiva más tranquila y exclusiva.

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