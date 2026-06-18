Las mujeres ‘freelance’ en España cobran 14 euros menos por hora que los hombres: la brecha equivale a trabajar gratis hasta abril

Una fotógrafa freelance revisa sus facturas y una hoja de cálculo en su portátil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las freelancers en España, profesionales que trabajan por cuenta propia y ofrecen servicios por proyecto o por horas, fijan tarifas por hora un 28,1% más bajas que los hombres, según un estudio global de Remitly elaborado a partir de más de 58.000 perfiles de la plataforma Upwork. La diferencia equivale, en términos anuales, a trabajar 103 días sin cobrar respecto a ellos.

El informe sitúa la tarifa media de las freelancers en nuestro país en 41,87 dólares por hora, frente a los 58,23 dólares de los hombres. La distancia es de 16,36 dólares por cada hora. Convertido a euros, tomando como referencia el último tipo de cambio publicado por el Banco Central Europeo, ellas cobran unos 36,12 euros por hora y ellos 50,24 euros. La diferencia ronda, por tanto, los 14,11 euros por hora.

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La equivalencia se obtiene al aplicar la brecha del 28,1% al conjunto del año: sobre 365 días, ese porcentaje representa 102,6 días, que redondeados equivalen a 103. Por eso, la diferencia entre las tarifas medias de mujeres y hombres freelance en España equivale a que ellas trabajen sin remuneración hasta el 13 de abril.

España ocupa el puesto 11 entre los países con mayor brecha

España aparece como el undécimo país con mayor brecha entre los incluidos en el estudio. Está por detrás de Tailandia, Hungría, Bangladesh, Malasia, República Checa, Sri Lanka, Rumanía, Túnez, Georgia y Emiratos Árabes Unidos. El resultado deja a España por encima de la media global y de varias economías europeas de su entorno.

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La mayor diferencia se registra en Tailandia, donde las mujeres freelance cobran un 51,7% menos por hora que los hombres. En el extremo contrario figura Croacia, con una brecha del 0,3%. Entre los países europeos del entorno, España queda por encima de Portugal, con un 22,5%; Italia, con un 20,8%; Reino Unido, con un 15,4%; Alemania, con un 11,2%; y Francia, con un 10%.

Carmen Cerdán, directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid.

La comparación permite medir mejor el alcance del dato español. En un mercado en el que cada profesional fija y negocia sus propias tarifas, una diferencia sostenida por hora puede afectar de forma directa a lo que se ingresa por un encargo, a la jornada laboral o a una cartera estable de clientes.

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Una diferencia superior a la media global

En el conjunto del estudio, Remitly calcula que las mujeres freelance fijan tarifas un 19% inferiores a las de los hombres: 31,33 dólares por hora frente a 38,66 dólares. Convertido a euros, equivale a 27,33 euros por hora para ellas y 33,72 euros para ellos, 6,39 euros menos por cada hora trabajada. La distancia española, por tanto, queda claramente por encima del promedio internacional.

Por sectores, la mayor diferencia aparece en finanzas y contabilidad, donde las mujeres cobran un 26,1% menos por hora que los hombres. Después se sitúan administración y soporte, con un 23,6%; legal, con un 21,4%; ventas y marketing, con un 19,6%; servicios de inteligencia artificial, con un 19,4%; desarrollo e IT, con un 17%; redacción y traducción, con un 16,5%; y diseño y creatividad, con un 9,3%.

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El servicio con mayor distancia de tarifas en España

En España, el servicio freelance con mayor brecha detectada por Remitly es el análisis financiero. En esta actividad, la diferencia entre las tarifas de mujeres y hombres alcanza el 44,3%. El dato encaja con la tendencia general del informe, que sitúa finanzas y contabilidad como la categoría con mayor diferencia entre freelancers a nivel global.

El estudio no mide salarios de plantilla ni ingresos anuales reales, sino tarifas horarias publicadas por trabajadores freelance en Upwork, una plataforma internacional que conecta a profesionales con clientes y empresas que contratan servicios por proyecto o por horas. Por eso, sus resultados deben leerse como una comparación de precios declarados dentro de la plataforma, no como una fotografía completa del trabajo por cuenta propia en España.

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