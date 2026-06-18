EL CGPJ pide seis plazas de magistrado en el Tribunal Supremo

Zaragoza, 18 jun (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado la creación de seis plazas de magistrado en el Tribunal Supremo, dos en la Sala Primera, de lo Civil; dos en la Sala Segunda, de lo Penal, y dos en la Sala Cuarta, de lo Social.

La petición se incluye en la respuesta a un oficio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en relación con el proyecto de real decreto de creación de 500 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial.

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El CGPJ, reunido en Zaragoza con motivo de las XXI Jornadas de Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de España, propone un calendario de entrada en funcionamiento de las nuevas plazas en tres fases: 1 de enero, 1 de junio y 1 de noviembre de 2027.

Esta solicitud, apuntan fuentes del CGPJ en un comunicado, figura en un listado de las unidades judiciales cuya creación consideran "imprescindible" y ajustada al número de plazas previsto en proyecto del real decreto.

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El pleno del órgano de gobierno de los jueces propone que el 1 de enero de 2027 entren en funcionamiento las plazas que se creen en órganos colegiados (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales), las plazas de jueces de adscripción territorial (JATs) y las plazas con categoría de juez.

El 1 de junio de 2027 deberían entrar en funcionamiento las plazas creadas en Tribunales de Instancia de ciudades sede de Tribunales Superiores de Justicia o de Audiencias Provinciales, incluidas sedes desplazadas.

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Y el 1 de noviembre de 2027, el resto de las plazas creadas.

El acuerdo del Pleno recuerda que resulta "imprescindible" que las nuevas plazas judiciales cuenten con los medios materiales, tecnológicos y personales adecuados para el ejercicio efectivo de la función jurisdiccional.

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Asimismo, recuerda al Ministerio la propuesta, aprobada por el pleno en marzo, para reformar el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y adaptar de forma extraordinaria la formación inicial de los futuros jueces a la implantación de los Tribunales de Instancia. EFE