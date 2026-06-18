Espana agencias

EL CGPJ pide seis plazas de magistrado en el Tribunal Supremo

Guardar
Google icon

Zaragoza, 18 jun (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado la creación de seis plazas de magistrado en el Tribunal Supremo, dos en la Sala Primera, de lo Civil; dos en la Sala Segunda, de lo Penal, y dos en la Sala Cuarta, de lo Social.

La petición se incluye en la respuesta a un oficio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en relación con el proyecto de real decreto de creación de 500 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial.

PUBLICIDAD

El CGPJ, reunido en Zaragoza con motivo de las XXI Jornadas de Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de España, propone un calendario de entrada en funcionamiento de las nuevas plazas en tres fases: 1 de enero, 1 de junio y 1 de noviembre de 2027.

Esta solicitud, apuntan fuentes del CGPJ en un comunicado, figura en un listado de las unidades judiciales cuya creación consideran "imprescindible" y ajustada al número de plazas previsto en proyecto del real decreto.

PUBLICIDAD

El pleno del órgano de gobierno de los jueces propone que el 1 de enero de 2027 entren en funcionamiento las plazas que se creen en órganos colegiados (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales), las plazas de jueces de adscripción territorial (JATs) y las plazas con categoría de juez.

El 1 de junio de 2027 deberían entrar en funcionamiento las plazas creadas en Tribunales de Instancia de ciudades sede de Tribunales Superiores de Justicia o de Audiencias Provinciales, incluidas sedes desplazadas.

Y el 1 de noviembre de 2027, el resto de las plazas creadas.

El acuerdo del Pleno recuerda que resulta "imprescindible" que las nuevas plazas judiciales cuenten con los medios materiales, tecnológicos y personales adecuados para el ejercicio efectivo de la función jurisdiccional.

Asimismo, recuerda al Ministerio la propuesta, aprobada por el pleno en marzo, para reformar el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y adaptar de forma extraordinaria la formación inicial de los futuros jueces a la implantación de los Tribunales de Instancia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo eleva la presión sobre PNV y Junts para echar a Sánchez: "Si están dispuestos a hacer lo que dicen, hagámoslo"

Feijóo eleva la presión sobre PNV y Junts para echar a Sánchez: "Si están dispuestos a hacer lo que dicen, hagámoslo"

El caso de la venta de oro por las exmonjas de Belorado se deriva al juzgado de Burgos

Infobae

El PP declina comentar la imputación de las hijas de Zapatero: Bastante tiene con haberlas "metido en este lío"

El PP declina comentar la imputación de las hijas de Zapatero: Bastante tiene con haberlas "metido en este lío"

El Centro Botín presenta la obra de la artista brasileña Solange Pessoa

Infobae

World Triathlon entra por primera vez en la máxima categoría de buena gobernanza de ASOIF

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

La visita del rey de Arabia Saudí a Zapatero en 2007 tras el regalo de las joyas: la entrada española en Oriente Medio y su primer país de Occidente

Buques de Alemania y Reino Unido se dirigen hacia el Mar Rojo para proteger la libre navegación tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

ECONOMÍA

Las mujeres ‘freelance’ en España cobran 14 euros menos por hora que los hombres: la brecha equivale a trabajar gratis hasta abril

Las mujeres ‘freelance’ en España cobran 14 euros menos por hora que los hombres: la brecha equivale a trabajar gratis hasta abril

El Banco de España cifra en 750.000 las viviendas que faltan en España, el 3,7% del total de hogares

Los españoles no renuncian al verano, pero reparan más en el presupuesto: dos de tres eligen España y la mitad se plantea financiar el viaje a plazos

No solo sol y playa: España vende cada vez más servicios y el superávit no turístico crece un 34%

La villa en Gijón frente al mar que se vende por 2,3 millones de euros: pista de tenis privada, zona de barbacoa y un pasadizo subterráneo

DEPORTES

Bosnia sueña con seguir los pasos de Croacia en el Mundial, la única exyugoslava que ha superado la fase de grupos como estado independiente

Bosnia sueña con seguir los pasos de Croacia en el Mundial, la única exyugoslava que ha superado la fase de grupos como estado independiente

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

El difícil desafío de Suiza de romper una sequía de más de 70 años y avanzar más allá de octavos en el Mundial

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo