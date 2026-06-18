Así es la casa de alquiler donde vive Zapatero mientras construyen su nuevo chalet: más de 500 metros cuadrados, jardín privado y vistas a la sierra de Madrid

La casa de José Luis Rodríguez Zapatero. (Montaje Infobae)

José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a estar de actualidad por las últimas informaciones relacionadas con la investigación del denominado Caso Plus Ultra. Sin embargo, más allá del foco político, el expresidente del Gobierno atraviesa también una importante etapa de cambios en el plano personal. Junto a su mujer, Sonsoles Espinosa, se encuentra inmerso en un ambicioso proyecto inmobiliario que culminará con su mudanza a una nueva residencia en Puerta de Hierro, uno de los enclaves más exclusivos de Madrid.

Mientras esa vivienda toma forma, la pareja ha optado por instalarse de manera temporal en una espectacular casa de alquiler situada en Monte Rozas, una de las urbanizaciones más tranquilas y demandadas del municipio madrileño de Las Rozas.

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Allí disfrutan de una rutina marcada por la discreción, la privacidad y el contacto con la naturaleza, lejos del ruido mediático que habitualmente rodea a las figuras públicas.

Sonsoles Espinosa y José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada al Debate de Investidura de 2008. (Europa Press)

Una vivienda temporal de lujo en Las Rozas

La residencia en la que viven actualmente destaca por sus dimensiones y por su ubicación privilegiada. Se trata de un chalet independiente de más de 500 metros cuadrados construidos sobre una parcela de aproximadamente 1.500 metros cuadrados, una tipología habitual entre las propiedades más exclusivas de la zona.

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La vivienda cuenta con cinco dormitorios, amplias zonas comunes, despacho privado, cocina independiente y espacios auxiliares destinados al servicio. Los grandes ventanales repartidos por distintas estancias permiten la entrada constante de luz natural y crean una conexión directa con el exterior.

Precisamente el jardín es uno de los grandes protagonistas de la finca. Rodeada de abundante vegetación y protegida por altos setos, la parcela garantiza una gran privacidad a sus residentes. Además, la ubicación elevada de Monte Rozas permite disfrutar de vistas despejadas hacia la sierra de Madrid, uno de los grandes atractivos de esta zona residencial del noroeste de la capital.

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Casa que Zapatero compró en Valdemarín. (Idealista)

Según informó El Economista, el alquiler de esta exclusiva propiedad rondaría los 10.000 euros mensuales. Una estancia que, en cualquier caso, tiene carácter provisional hasta que concluyan las obras de la vivienda que el matrimonio está desarrollando en Puerta de Hierro.

El chalet de Puerta de Hierro que marcará su próxima etapa

José Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa adquirieron en febrero de 2024 una finca en Puerta de Hierro, una de las zonas residenciales más exclusivas, discretas y cotizadas de Madrid, situada en el distrito de Moncloa-Aravaca y muy próxima al Monte de El Pardo.

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La propiedad poco tenía que ver con las grandes mansiones que caracterizan este barrio. Según publicó El Confidencial, se trataba de una pequeña construcción levantada alrededor de 1935, con poco más de 100 metros cuadrados edificados sobre una parcela de unos 316 metros cuadrados.

La vivienda llevaba años deshabitada y presentaba un importante estado de deterioro. Por ello, el interés de la operación no estaba en la casa en sí, sino en el valor del terreno y en las posibilidades de desarrollar un nuevo proyecto residencial desde cero.

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Los planes del matrimonio pasan por derribar completamente la antigua construcción para levantar un chalet de diseño contemporáneo. La futura residencia seguirá la línea arquitectónica que está transformando Puerta de Hierro en los últimos años: grandes superficies acristaladas, espacios abiertos, líneas minimalistas y un diseño pensado para garantizar la máxima privacidad.

De Valdemarín a Las Rozas, pasando por Puerta de Hierro

Antes de emprender este nuevo proyecto, Zapatero y Sonsoles Espinosa residieron durante años en Valdemarín, una de las zonas más exclusivas de Aravaca y conocida popularmente como el “Beverly Hills madrileño”.

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José Luis Rodríguez Zapatero. César Vallejo Rodríguez - Europa Press

Allí vivían en un chalet pareado de más de 400 metros cuadrados distribuido en cuatro plantas, con ascensor privado, gimnasio, jardín de inspiración japonesa, varias terrazas y una piscina ubicada en la azotea. La vivienda formaba parte de una urbanización privada con vigilancia permanente y acceso restringido, una característica especialmente valorada por empresarios, deportistas y rostros conocidos.

El expresidente vendió esta propiedad en enero de 2025 por una cantidad cercana a los 2,1 millones de euros, según diversas informaciones publicadas entonces. La operación permitió cerrar una etapa residencial que había comenzado en 2012 y que convirtió Valdemarín en el hogar familiar durante más de una década.

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