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La Audiencia Nacional destaca el narcotráfico como un ataque a la seguridad del Estado

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 Melilla, 18 jun (EFE).- El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, ha destacado que este tribunal se enfrenta a “fenómenos delictivos de gran complejidad y gran trascendencia” que, además, “suponen un ataque a la propia seguridad del Estado”, algo “muy perceptible en el ámbito del narcotráfico”.

En declaraciones a EFE, Fernández Martínez ha señalado el ataque que estos delitos suponen al “entramado institucional” del país, razón por la que la Audiencia Nacional aspira a ser, en el ámbito penal, “el punto de referencia” en la instrucción y en el enjuiciamiento del crimen organizado “en sus diferentes manifestaciones”.

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Aunque ha admitido que la Audiencia Nacional ya tiene en la actualidad “un papel muy importante”, considera que “hay que dar algún paso más allá” como uno de los retos de este tribunal de cara al futuro, para lo que su Sala de Gobierno ha elaborado un plan de actuación que ya se ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sobre el papel de las tecnologías en el crimen organizado, Fernández Martínez ha considerado que quienes se dedican a la erradicación de los delitos también tienen que manejar “herramientas similares”.

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“Con la diferencia que nosotros tenemos que hacerlo dentro de los parámetros que exige el Estado de Derecho, el respeto a los derechos de las personas. Pero se puede hacer”, ha defendido el presidente de la Audiencia Nacional.

A su juicio, “no hay que contraponer eficacia o libertad con esas actuaciones” porque “se puede hacer una actuación buena, eficaz, efectiva en la lucha contra el crimen y absolutamente respetuosa con los derechos de las personas”.

El presidente de la Audiencia Nacional ha participado este jueves en las XXXI Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo con una ponencia en la que ha destacado que este tribunal se encuentra a las puertas de cumplir medio siglo de vida, en enero del próximo año.

“Se creó en 1977, un año antes que la aprobación de la Constitución, y ya anticipando el nuevo modelo de Justicia que iba a venir en una sociedad democrática regida por el Estado de Derecho”, ha explicado a EFE.

Ante esa efemérides, Fernández Martínez ha apuntado que la están viviendo con ilusión y “echando la vista atrás” porque considera que pueden estar “razonablemente satisfechos” de la labor realizada y del cumplimiento de las previsiones con las que nació la Audiencia Nacional.

“Con problemas, claro, con defectos, por supuesto; no hay ninguna obra humana que no los tenga y cosas que mejorar, pero creo que la Audiencia Nacional ha contribuido a consolidar el Estado de Derecho en España”, ha sostenido el presidente de este órgano jurisdiccional.

Ha recordado que se creó “en ese momento que se venía de una dictadura a una democracia”, un papel que “no era fácil de jugar” y que, en su opinión, hicieron muy bien quienes componían entonces la Audiencia Nacional.

Ha avanzado que ya están trabajando para la celebración de su quincuagésimo aniversario, aunque “siempre con la austeridad y sencillez que debe caracterizar a los jueces”. EFE

(Foto)

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