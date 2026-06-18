Feijóo eleva la presión sobre PNV y Junts para echar a Sánchez: "Si están dispuestos a hacer lo que dicen, hagámoslo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado este jueves la presión sobre PNV y Junts para desalojar del Palacio de la Moncloa a Pedro Sánchez, ante el "atrincheramiento" del Gobierno y la resistencia del jefe del Ejecutivo a convocar elecciones. A su entender, si no están dispuestos a dar pasos no pueden seguir "tomando el pelo a la gente", que "no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria".

En una rueda de prensa en Bruselas, antes de participar en la reunión de PPE previa al Consejo Europeo, Feijóo ha desvelado que hay líderes europeos que le han llamado para pedirle "una explicación y una descripción de los sumarios que se van agolpando en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional" o en otros tribunales.

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"Yo quiero decirles que se me cae la cara de vergüenza explicando que mi país es hoy el país de la Unión Europea con más casos de corrupción de toda la Unión", ha manifestado, para subrayar que, pese al "estribillo" del Gobierno diciendo que él habla "mal de España en Europa", el que lo hace es el Gobierno con sus sumarios y casos de corrupción.

"LA GENTE NO SE MERECE UNOS POLÍTICOS TRILEROS"

Al ser preguntado si hay contactos con los socios de Sánchez para explorar una posible moción de censura, Feijóo ha respondido: "Yo tengo contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas. Y es que estoy trasladando que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo".

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El jefe de la oposición ha señalado que la "única solución" que tienen ante el "atrincheramiento" de Sánchez por no convocar elecciones generales es "remover al Gobierno para elegir otro" y que las convoque.

"Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y por el PP, hemos manifestado la necesidad de convocar de forma inmediata unas elecciones generales. Eso suma 184 diputados. El número de diputados que se necesita para obtener este respaldo son 176. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre", ha enfatizado, para añadir que "la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria".

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