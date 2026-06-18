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El difícil desafío de Suiza de romper una sequía de más de 70 años y avanzar más allá de octavos en el Mundial

Ha jugado 12 copas del mundo, pero no ha conseguido pasar de octavos de final desde 1954

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Selección de Suiza.
Gol de Breel Embolo para el 1-0 de Suiza ante Qatar por el Mundial 2026 - Crédito: Reuters.

Suiza se enfrenta hoy a Bosnia-Herzegovina en Los Ángeles con la obligación de ganar para no complicar su futuro en el Mundial. El empate ante Qatar en el debut (1-1), tras encajar un gol en los instantes finales, ha condicionado el camino del equipo suizo y ha elevado la importancia de este segundo encuentro de la fase de grupos. A partir de las 21:00 de este jueves, ambos países en enfrentan en una batalla clave, pues Bosnia también empató en el primer encuentro.

Una victoria permitiría a Suiza afrontar con menos presión su último partido ante Canadá, coanfitriona del torneo, en Vancouver. Llegar a ese choque con cuatro puntos en el casillero acercaría la clasificación para la siguiente ronda. El nuevo formato del Mundial, con 48 selecciones, permite que 8 de los 12 terceros clasificados avancen a octavos. Sin embargo, confiar en que tres puntos (en caso de conseguir tres empates) sean suficientes para acceder a la ronda eliminatoria resulta arriesgado. Por el contrario, una victoria te coloca en una posición muy encaminada.

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Suiza es un clásico de los Mundiales. La última vez que no logró clasificarse fue en la edición en Corea del Sur y Japón en 2002. En total ha jugado 12 copas del mundo, pero no ha conseguido pasar de octavos de final desde hace más de 70 años. En la Eurocopa ha dado mejor papel, con momentos estelares como la eliminación de Francia en 2021 en octavos. Ahora, busca superar una barrera histórica, pero no le resultará fácil.

Desafío de romper 70 años sin pasar de octavos

Si bien su presencia es habitual, Suiza no acumula años de gran éxito en los Mundiales. Lo cierto es que sus aspiraciones no son ganar la copa, ya que tampoco es un país con una enorme tradición futbolística. Tirar la puerta de los octavos sería todo un éxito, teniendo en cuenta que no lo logra desde 1954, cuando fue el anfitrión del torneo y el fútbol y sus normas era completamente distinto.

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No obstante, volverá a ser un desafío. El grupo es una clara oportunidad para conseguir un cruce más favorable. Sus rivales, Qatar, Canadá y Bosnia, forman uno de los grupos, a priori, más sencillos. El empate en la primera jornada no facilita el camino, pero al estar todos igualados siguen dependiendo de sí mismos. Si lograse ser primera de grupo, se enfrentaría a uno de los mejores terceros, lo que debería ser una opción asequible. Sin embargo, en octavos, cuando jugaría el partido por volver a cuartos más de 70 años después, los cruces adelantan que existen claras opciones de enfrentarse a Brasil o Marruecos.

El partido entre Suiza y Austria en el Mundial de 1954 (FIFA)
El partido entre Suiza y Austria en el Mundial de 1954 (FIFA)

Partido de Suiza ante Bosnia

A pocas horas del Suiza-Bosnia, las alineaciones siguen siendo una incógnita. El foco suizo apunta a Xhaka y Freuler, los encargados de manejar el ritmo tras el empate sufrido ante Qatar, que dejó al plantel helvético bajo críticas internas por parte de su capitán. “Si no hay disciplina, no se puede ganar”, llegó a decir Xhaka, una voz autorizada que según sus compañeros se escucha y respeta aunque sea crítica, a pesar de que medios suizos aseguran que ha generado una guerra interna.

La presión recae en la necesidad de sumar tres puntos para no depender de la última jornada. Bosnia, que igualó ante Canadá en su debut, confía en la reacción ofensiva de Demirovic, quien buscará resarcirse tras quedarse sin marcar. La presencia en el banquillo del entrenador suizo, Murat Yakin, es duda por enfermedad. Un contratiempo más para una Suiza en entredicho.

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