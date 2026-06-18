Buques de Alemania y Reino Unido se dirigen hacia el Mar Rojo para proteger la libre navegación tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Cazaminas Fulda de Alemania (REUTERS/Oliver Denzer)

Esta pasada madrugada, el cazaminas Fulda y el buque de apoyo Mosel de la marina alemana cruzaron el canal de Suez junto al buque logístico británico Lime Bay, rumbo al mar Rojo. Según información difundida por el Ministerio de Defensa de Alemania, estas unidades forman parte de un despliegue multinacional y permanecerán bajo mandato de la misión Eunavfor Aspides, una operación de la Unión Europea centrada en la vigilancia marítima y la protección de la navegación en aguas estratégicas.

El objetivo de la presencia de estos buques es reforzar la seguridad marítima y garantizar la libre navegación en una de las rutas más transitadas del mundo. Eunavfor Aspides tiene como tarea principal la protección de buques civiles frente a amenazas en la zona. El despliegue en el mar Rojo forma parte de una estrategia más amplia de disuasión y protección de la navegación internacional, en especial ante la posibilidad de nuevas tensiones en el Estrecho de Ormuz tras la firma del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

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Para una eventual operación en el Estrecho de Ormuz, el Ejecutivo alemán ha establecido tres condiciones: el cese sostenido de hostilidades en la región, una base jurídica internacional clara y la obtención de un mandato del Bundestag. Según el Ministerio de Defensa, se prevé que la solicitud de autorización parlamentaria se trate antes del descanso de verano. Mientras tanto, las unidades navales permanecerán en estado de alerta y avanzarán con su preparación técnica y operativa.

"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", defiende el presidente de Francia.

Así es el despliegue europeo

Eunavfor Aspides es una operación naval de la Unión Europea lanzada en febrero de 2024 para proteger la navegación comercial en el mar Rojo y zonas adyacentes, ante la amenaza de ataques de los hutíes desde Yemen. Su objetivo es garantizar la seguridad del transporte marítimo, fundamental para el comercio internacional y el suministro energético global.

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Bajo el mando de la UE, buques de Francia, Alemania, Italia y Grecia han escoltado más de 600 barcos y derribado tanto misiles como drones hostiles. Los planteamientos de una misión europea en Ormuz para asegurar la libre navegación se han estudiado principalmente como una ampliación de funciones de este despliegue, aunque para ello tienen que darse las condiciones exigidas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este miércoles una cumbre a finales de esta semana con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz. (Fuente: 10 Downing Street)

Aportación alemana a la misión

El parlamento alemán renovó en octubre de 2025 el mandato de participación de Alemania en la misión hasta octubre de 2026, con un máximo de 350 efectivos autorizados. Durante el trayecto hacia el puerto de Yibuti, que se prevé que durará entre cinco y siete días, el Fulda y el Mosel operarán en coordinación con otras fuerzas navales europeas y aliados. En Yibuti, las unidades alemanas recibirán apoyo logístico y completarán los preparativos para futuras tareas.

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De acuerdo con el comunicado oficial, ambas embarcaciones han sido equipadas con sistemas autónomos, buzos expertos en desactivación de minas y equipos de protección de buques, lo que incrementa su capacidad de respuesta ante incidentes. En total, unas 140 personas integran las tripulaciones alemanas destacadas en la región. El gobierno federal alemán manifestó su disposición a participar de manera sustancial y visible en una coalición internacional orientada a salvaguardar la libertad de tránsito marítimo en esa zona.