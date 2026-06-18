Salem Al-Dawsari, el último superviviente de LaLiga

Juan José Lahuerta

Madrid, 18 jun (EFE).- Ocho años después del desembarco de jugadores saudíes en LaLiga, sólo Salem Al-Dawsari sobrevive en la selección. El extremo del Al-Hilal, que apenas disputó unos minutos con el Villarreal en 2018, es hoy el gran referente de Arabia Saudí y el único vestigio de una operación diseñada para preparar el Mundial de Rusia.

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Aquel plan, impulsado por la federación saudí y por LaLiga para potenciar su marca en el mercado árabe, llevó a nueve jugadores de Arabia Saudí a clubes españoles de Primera y Segunda División en el mercado invernal de 2018. La iniciativa también pretendía acelerar su crecimiento competitivo de esos jugadores antes de Rusia, pero la realidad fue muy distinta: la mayoría apenas tuvo oportunidades y sólo Al-Dawsari logró mantenerse en la élite internacional hasta convertirse en el capitán y principal figura de su selección.

De ese proyecto, además de Al-Dawsari, que jugó unos minutos en un Villarreal-Real Madrid, otros dos jugadores llegaron al Mundial de Rusia. Fueron Yahya Al-Shehri, cedido en el Leganés por el Al Nassr, y Fahad Al-Muwallad, cedido en el Levante por el Al-Ittihad.

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El primero no disputó un solo minuto y el segundo, de quien Fernando Sanz llegó a decir que era "el Cristiano o el Messi de Arabia Saudí", apenas sumó 25 repartidos entre dos encuentros frente al Leganés y el Celta.

Después de aquel Mundial, ambos fueron desapareciendo poco a poco de las convocatorias de su selección. No llegaron al de Catar 2022, aunque a esa Copa del Mundo sí se unió otro de aquellos jugadores cedidos en España. Fue Abdullah Al-Hamdan, que pasó unos meses en el filial del Sporting de Gijón cedido por el Al-Shabab. Tampoco disfrutó de minutos en el club asturiano.

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Los otros cinco futbolistas de Arabia Saudí que formaron parte de aquellas operaciones se repartieron entre filiales y equipos de Segunda División. Nouh Al-Mousa formó parte del Valladolid; Abdulmajeed Al-Sulayheem, del Rayo Vallecano; Ali Al-Nemer, del Numancia; Jaber Issa, del Villarreal B; y Mohammed Marwan Othman, del Leganés B.

Ninguno jugó partidos oficiales. Eso sí, aunque Mohammed Marwan Othman no se puso la camiseta del Leganés B, sí lo hizo con el C en la categoría de Segunda de Aficionados. Incluso llegó a marcar un tanto, al Seseña, y desde el punto de penalti.

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De los nueve, la carrera más sólida, sin duda, fue la de Salem Al-Dawsari, que ya cuenta con 34 años y es el capitán de Arabia Saudí. Es un referente del combinado dirigido por Georgios Donis y acumula 111 internacionalidades desde 2012 con 26 goles y 10 asistencias que engordan sus estadísticas.

Probablemente, estará en el once frente a España. Es el único de aquellos nueve futbolistas que un día del mes de enero de 2018 desembarcaron en LaLiga y que está presente en el Mundial.

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Aquel proyecto apenas dejó huella en los terrenos de juego españoles y la mayoría de sus protagonistas desaparecieron pronto del radar internacional.

Sin embargo, Al-Dawsari convirtió aquella breve etapa en Villarreal en una anécdota dentro de una trayectoria mucho más amplia. Hoy, convertido en leyenda de Arabia Saudí, volverá a cruzarse con España como el superviviente de aquella operación que hace ocho años llevó a nueve saudíes a LaLiga. EFE

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