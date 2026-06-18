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La ciudad europea que ofrece a los jóvenes hasta 10.000 euros para pagar el alquiler

Un fondo de un millón de euros busca que 333 recién graduados puedan afrontar el coste de vida en Bolonia (Italia) en su primer año de trabajo sin que esa carga condicione su decisión de quedarse

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Bolonia, Italia (Adobe Stock).
Bolonia, Italia (Adobe Stock).

La Cámara de Comercio de Bolonia ha lanzado un programa para ofrecer a jóvenes graduados hasta 10.000 euros destinados a cubrir gastos de alquiler, en un intento por frenar la salida de talento de una ciudad donde el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para quienes inician su vida laboral. La iniciativa, presentada el 16 de junio, es la primera de este tipo en Italia y moviliza un fondo total de un millón de euros para beneficiar a 333 personas.

El programa articula dos instrumentos financieros complementarios. El primero es una subvención a fondo perdido de 3.000 euros, aportada directamente por la Cámara de Comercio. El segundo es un préstamo a tasa cero de hasta 7.000 euros adicionales, disponible hasta el 30 de junio de 2027, sin garantías personales, sin gastos de gestión ni de instrucción, y reembolsable en un plazo de cinco años. El único compromiso que se exige al beneficiario es la apertura de una cuenta corriente con domiciliación del salario en alguno de los cuatro bancos locales que suscriben el protocolo: Banca di Bologna, Emil Banca, Bcc Felsinea y Banca di Imola.

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Según informa Il Resto del Carlino, el presidente de la Cámara de Comercio, Valerio Veronesi, explicó así la lógica detrás de la iniciativa: “Es difícil traer de vuelta a los jóvenes si salen de nuestro circuito económico. Queremos darles la posibilidad de ver el primer año de trabajo de manera positiva”. Veronesi subrayó que la suma combinada de subvención más préstamo está pensada para cubrir, en gran medida, el coste de un año de alquiler en la ciudad.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

El presidente de Emil Banca, Gian Luca Galletti, fue más allá en su diagnóstico. “El plan estratégico del municipio apunta al descenso demográfico y al cambio climático, pero el primero se agrava precisamente cuando una parte de los jóvenes abandona la ciudad”, declaró en declaraciones recogidas por Il Resto del Carlino.

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Requisitos para acceder a la ayuda

Para acceder al programa, los solicitantes deben ser graduados recientes de la Universidad de Bolonia o haber completado un programa ITS Academy de la región de Emilia-Romaña, con el título obtenido en los seis meses anteriores a la solicitud. Además, deben contar con un contrato laboral indefinido o de duración determinada de al menos 12 meses en una empresa de Bolonia, firmado entre el 1 de marzo y el 16 de octubre de 2026. Según precisó el Corriere di Bologna, las solicitudes podrán presentarse entre el 15 y el 16 de octubre, y los incentivos se asignarán con prioridad a las candidatas femeninas, por orden cronológico de recepción hasta agotar el fondo disponible.

La Cámara de Comercio ha publicado la iniciativa en su sitio web institucional bo.camcom.gov.it con el anuncio destacado en portada. El texto completo de la convocatoria no estará disponible hasta la apertura del plazo de solicitudes en septiembre, de acuerdo con el calendario del programa. Además, Italia trabaja en paralelo en otras medidas habitacionales: el gobierno nacional prepara un subsidio de hasta 500 euros mensuales durante un año para padres separados o divorciados que abandonen el hogar familiar, también orientado a aliviar el impacto del alquiler en situaciones de vulnerabilidad económica.

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