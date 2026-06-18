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La UE tramita nuevas ayudas para agricultores por la subida de los fertilizantes: en qué consisten y cuándo se aplicarán

Esta iniciativa prevé ayudas directas para los agricultores más afectados por la crisis en Oriente Próximo, así como un adelanto de los pagos de la PAC en 2026

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Un tractor sobre un campo de cebada en Francia (REUTERS/Alice Sacco/Archivo)
Un tractor sobre un campo de cebada en Francia (REUTERS/Alice Sacco/Archivo)

Los Estados Miembros de la Unión Europea han respaldado este miércoles una propuesta para permitir un apoyo extraordinario a los agricultores afectados por el aumento del precio de los fertilizantes, como respuesta al aumento del coste de la energía y de otros recursos agrícolas a raíz de la crisis en Oriente Próximo.

Las medidas planteadas tienen como objetivo ayudar a los agricultores a “gestionar estos desafíos, continuar con sus actividades de producción y contribuir a un suministro estable de alimentos” en toda la UE.

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La propuesta inicial fue presentada el pasado 12 de junio por la Comisión Europea dentro de un paquete más amplio de medidas para hacer frente al impacto de la crisis de Oriente Próximo en el mercado agrícola.

Según el Ejecutivo comunitario, los costes de los fertilizantes siguen situándose muy por encima de los niveles previos a la crisis y continúan ejerciendo presión sobre la rentabilidad y la liquidez de las explotaciones agrícolas en toda la UE.

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Tras el acuerdo alcanzado entre los Veintisiete, el Consejo de la UE iniciará ahora las negociaciones con el Parlamento para llegar a un “acuerdo rápido” que permita a los gobiernos de los Estados miembros activar las ayudas de forma inmediata una vez entren en vigor.

Medidas dentro de la PAC para aliviar la crisis de los fertilizantes

Estas medidas formarían parte de una serie de enmiendas legislativas sobre la Política Agraria Común (PAC), de ahí la necesidad de tramitación parlamentaria.

En el caso de entrar finalmente en vigor, el acuerdo permitirá a los Estados miembros conceder subvenciones temporales y específicas a los agricultores más afectados por el aumento del coste de los fertilizantes en los últimos meses.

Además, se incluye la posibilidad de adelantar los pagos de la PAC en 2026 para mejorar la liquidez de las explotaciones, junto con la opción de establecer condiciones más favorables para esos anticipos directos, de forma que los agricultores dispongan antes de esos recursos para hacer frente a sus necesidades a corto plazo.

Por último, se contempla dar mayor flexibilidad a los Estados miembros para decidir cómo repartir las ayudas directas en 2027, adaptándolas a la situación de cada país y a las necesidades del sector agrícola, con el objetivo de hacerlo más resistente ante futuras crisis.

Se prevé que todas estas medidas se financien con los presupuestos existentes de la PAC y están concebidas como una respuesta temporal a la situación actual del mercado.

Un agricultor con sombrero y mascarilla rocía pesticidas sobre largas hileras de plantas de fresa con frutos rojos en un campo, bajo un cielo claro.
Un agricultor aplica pesticidas a plantaciones de fresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión tramita 540 millones de la reserva agrícola para ayudas de emergencia

Además de estas medidas concretas, la Comisión Europea planteó también el pasado viernes movilizar un total de 540 millones de euros de la reserva agrícola de la PAC en ayudas de emergencia para apoyar a los agricultores afectados por la subida de los costes de los fertilizantes. Esta cantidad puede ser complementada con fondos nacionales de los Estados miembros para aumentar el apoyo.

Esta iniciativa se tramita por una vía diferente a las medidas relacionadas con la PAC. Se deberá someter a votación de los Estados miembros en el Comité de Organización Común de los Mercados. Si los países la aprueban, esta movilización presupuestaria quedaría aprobada a finales de julio.

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