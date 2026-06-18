Detenidos dos reclamados desde hacía más de 3 años por una presunta tentativa de homicidio

Callosa de Segura (Alicante), 18 jun (EFE).- Dos jóvenes de 18 y 21 años reclamados por la justicia y que permanecían huidos desde hacía más de tres años por un presunto homicidio en grado de tentativa ocurrido en Callosa de Segura (Alicante) han sido detenidos en este municipio por la Guardia Civil y la Policía Local.

Según un comunicado del instituto armado, la investigación se inició en mayo de 2023 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de sendas requisitorias judiciales que reclamaban la búsqueda y detención de los dos jóvenes sobre los que pesaban distintos procedimientos, de los que uno los relacionaba con ese presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

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Desde la emisión de las primeras requisitorias, ambos estaban en paradero desconocido y las pesquisas revelaron que eran "dos personas especialmente escurridizas y con tendencia a la fuga, que se ocultaban en diferentes domicilios de la localidad".

Después de determinar los inmuebles en los que podían encontrarse, se estableció el pasado 8 de mayo un dispositivo especial, integrado por patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, personal de investigación y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja, junto con la Policía Local de Callosa de Segura.

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En concreto, los agentes desplegaron un cerco en torno a una de esas viviendas y a la ladera de la sierra de Callosa, lo que permitió cerrar todas las salidas y proceder a la detención de los dos jóvenes. EFE