Espana agencias

Absuelto de agresión sexual al descartar la Audiencia de Almería la sumisión química

Guardar
Google icon

Almería, 18 jun (EFE).- Un hombre ha sido absuelto de un delito de agresión sexual a una mujer después de que la Audiencia de Almería haya concluido que no existen pruebas de que la voluntad de la denunciante fuera anulada mediante el suministro oculto de fármacos o drogas, lo que le ha eximido de la pena de 15 años de cárcel que reclamaban el fiscal y la acusación particular.

No obstante, la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Almería condena al procesado a la pena de once meses de cárcel como autor penalmente responsable de un delito continuado de quebrantamiento de condena, al considerar probado que incumplió de forma voluntaria una orden de alejamiento previa.

PUBLICIDAD

El acusado y la denunciante mantuvieron una relación entre marzo de 2019 y noviembre de 2021. Un Juzgado de lo Penal de Almería condenó al hombre en diciembre de 2021 a la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de quinientos metros de su expareja durante tres años y medio, medida cuyo cumplimiento se controlaba mediante la instauración de un dispositivo telemático.

Sin embargo, la resolución de la Audiencia Provincial declara probado que, con pleno conocimiento de la vigencia de estas prohibiciones y con voluntad de incumplirlas, el procesado mantuvo múltiples contactos telefónicos y encuentros personales con la mujer entre diciembre de 2021 y julio de 2022.

PUBLICIDAD

El episodio principal enjuiciado se produjo a principios de julio. Sobre las 21.00 horas del 5 de julio de 2022, el acusado contactó con la víctima para pedirle que le recogiese en su vehículo y que, previamente, se desprendiese del dispositivo de control para evitar las alertas. La mujer accedió, dejó el aparato en su domicilio y ambos compartieron los dos días siguientes.

Según el relato de las partes acusadoras, el 7 de julio al mediodía, encontrándose ambos en un vehículo estacionado en una zona de playa situada entre Las Salinas de Roquetas de Mar y Las Palmerillas de Aguadulce, el encausado ofreció a la mujer una lata de bebida.

La acusación sostenía que el procesado había vertido subrepticiamente fármacos en el envase para anular su voluntad antes de mantener relaciones sexuales con ella.

Sin embargo, el tribunal ha fundamentado la libre absolución del procesado por este delito ante la insuficiencia de la prueba de cargo, asumiendo así la tesis absolutoria esgrimida por el abogado de la defensa, David Romera.

La Sala expone, en primer lugar, que la propia denunciante declaró que el acusado también bebió de la misma lata que supuestamente contenía las sustancias, una acción que el tribunal califica de carente de lógica si el propósito era mermar la capacidad de la víctima, ya que habría provocado idénticos efectos en el agresor.

En segundo término, la sentencia subraya el excesivo lapso temporal transcurrido desde el encuentro hasta la asistencia médica. La mujer no acudió al Servicio de Urgencias del Hospital de Poniente hasta pasadas las 21:00 horas del 8 de julio, más de 33 horas después de la supuesta ingesta de la bebida adulterada.

Los análisis toxicológicos arrojaron un resultado positivo en diversos estupefacientes, pero los magistrados consideran que este margen temporal es demasiado amplio para afirmar de forma indubitada que las sustancias fueran proporcionadas por el acusado durante su estancia conjunta y no consumidas con posterioridad.

Finalmente, la prueba pericial forense contradijo aspectos nucleares de la declaración de la denunciante, por lo que la Audiencia ha dictaminado que no ha quedado acreditado que el acto se produjera sin consentimiento ni bajo los efectos de una voluntad viciada de manera intencionada por el acusado. EFE

mma/bfv/aam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reggaeton Beach Festival anuncia que cancela la gira de 2026 y el cese de sus operaciones

Infobae

Rins afirma que "en comparación con Hungría, Brno es un circuito de verdad"

Infobae

Doce años y medio de cárcel por maltratar y violar a una menor a la que dejó embarazada

Infobae

Aragón avanza una ofensiva jurídica contra el Gobierno por el reparto de menores

Infobae

Cae una red que robó en 20 casas tras copiar las llaves con láminas moldeables en Málaga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

La visita del rey de Arabia Saudí a Zapatero en 2007 tras el regalo de las joyas: la entrada española en Oriente Medio y su primer país de Occidente

Buques de Alemania y Reino Unido se dirigen hacia el Mar Rojo para proteger la libre navegación tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

ECONOMÍA

No solo sol y playa: España vende cada vez más servicios y el superávit no turístico crece un 34%

No solo sol y playa: España vende cada vez más servicios y el superávit no turístico crece un 34%

La villa en Gijón frente al mar que se vende por 2,3 millones de euros: pista de tenis privada, zona de barbacoa y un pasadizo subterráneo

La UE tramita nuevas ayudas para agricultores por la subida de los fertilizantes: en qué consisten y cuándo se aplicarán

La ciudad europea que ofrece a los jóvenes hasta 10.000 euros para pagar el alquiler

España suma casi 95.000 viviendas en un año, pero aún mantiene 452.670 casas nuevas sin vender

DEPORTES

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić