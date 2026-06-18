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Uno de cada cuatro hombres ha pagado por sexo alguna vez en su vida

La II Encuesta Nacional de Salud Sexual analiza las experiencias, hábitos y actitudes de la población

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Imagen de recurso de unos tacones. (Europa Press)
Imagen de recurso de unos tacones. (Europa Press)

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Ministerio de Sanidad han publicado la segunda edición de la Encuesta Nacional de Salud Sexual. El sondeo, que se repite por primera vez desde 2009, actualiza la radiografía de los hábitos, actitudes y experiencias relacionadas con la salud sexual de la población española.

La encuesta, realizada a 9.009 personas, evidencia que alrededor de uno de cada cuatro hombres en el país (27,5%) ha pagado por mantener relaciones sexuales alguna vez en su vida. El porcentaje baja ligeramente en comparación con el 2009, cuando un 32,1% de los hombres reconocía haber pagado alguna vez en su vida por sexo.

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Los resultados de la segunda edición muestran que un 9,6% de los varones lo habrían hecho una sola vez en su vida, mientras que el 17,9% lo ha hecho más de una vez. Entre quienes han pagado alguna vez, el 79,1% lo hizo hace más de cinco años, mientras que el 9,5% tuvo esta experiencia en el último año.

Los hombres también son mayoritarios en el consumo de pornografía, que realiza el 71,9%, frente al 24,9% de las mujeres. El consumo es más frecuente entre las personas de 25 a 34 años, donde supera el 60%, y disminuye progresivamente a partir de los grupos de mayor edad. El consumo semanal es el mayoritario entre la población española (13,6%), seguido del consumo mensual (9,6%) y el diario (2,3%).

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El 28% de las mujeres ha sido forzada a mantener sexo

(Foto de ARCHIVO) Manifestante porta pancarta con lema 'Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca' durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España).
(Foto de ARCHIVO) Manifestante porta pancarta con lema 'Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca' durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

La encuesta revela diferencias considerables en cuanto al consentimiento. Un 28,2% de las mujeres afirma haberse visto forzada a realizar prácticas sexuales no deseadas a lo largo de su vida, frente al 12,8% de los hombres. De hecho, un 13,6% de ellos siente que ha obligado a su pareja a hacer algo en alguna ocasión.

Estos resultados se relacionan con las propias opiniones de la población respecto al consentimiento. Entre los hombres, un 54,3% considera que, si se acepta tener un encuentro sexual, hay que llegar hasta el final si la otra persona lo quiere, mientras que el 60,5% de ellas se opone. La encuesta revela además una caída en cuanto a las personas que sienten tener una vida sexual satisfactoria, que pasa del 85,8% al 77,2%. No obstante, cada vez menos personas consideran que el sexo sea necesario para ser feliz.

En cuanto al uso de protección, el 75,2% de las personas reconoce que no utilizó preservativo en su última relación con penetración vaginal. La mayoría alega que fue porque solo mantiene relaciones con su pareja (29,2%), mientras que un 21,6% utiliza otro método anticonceptivo, entre los que mencionan tratamientos hormonales, procedimientos como la vasectomía y estrategias poco efectivas como la marcha atrás. Del total de población, el 25% no utilizó ningún tipo de protección ni método anticonceptivo.

Las Infecciones de Transmisión sexual (ITS) siguen aumentando en los últimos años, sobre todo, entre jóvenes.

Esta falta de prevención se refleja en que el 62,3% de la población nunca se ha realizado una prueba de VIH. Además, un 2,4% de la población recibió un diagnóstico de ITS en el último año, siendo el virus del papiloma humano (VPH) el más frecuente en mujeres (47,6%) y la gonorrea y micosis los más comunes en hombres (19,0% cada uno).

“Estos datos refuerzan la necesidad de abordar la educación sexual desde una perspectiva integral, que incluya información rigurosa, consentimiento, relaciones igualitarias y prevención”, valoran desde el Ministerio de Sanidad. El 91,1% de la población respalda la educación sexual en Primaria, ESO y Formación Profesional. Actualmente, el ámbito educativo es la principal fuente de información para los hombres (30%), mientras que para las mujeres sigue siendo su madre (29%).

La aceptación de la homosexualidad se duplica

Banderas arcoiris del Orgullo LGTBI en Madrid. EFE/Luca Piergiovanni
Banderas arcoiris del Orgullo LGTBI en Madrid. EFE/Luca Piergiovanni

El mayor cambio de actitud en la población se ha dado en relación a la homosexualidad: el 88,1% de la población considera hoy que una relación entre personas del mismo sexo es tan respetable como una heterosexual. Esta cifra se ha más que duplicado desde 2009, cuando el apoyo apenas alcanzaba el 41%, y apenas difiere entre mujeres (89%) y hombres (87,1%).

Este cambio de actitud coincide con un avance en la visibilidad. Aunque la atracción heterosexual sigue siendo mayoritaria (87,5% de los hombres y 77,2% de las mujeres), un 4,7% de los hombres y un 1,5% de las mujeres se reconoce como homosexual, mientras que un 2,6% de ellos y un 4,3% de ellas se dice bisexual. Además, un 13,4% de la población reconoce haber tenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo en algún momento.

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