El PP dice que Zapatero no aclaró "nada" ante el juez: "Todo el mundo estaba expectante y no resolvió ninguna pregunta"

El PP ha afirmado este jueves que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no aclaró "absolutamente nada" en su comparecencia ante el juez por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y las joyas intervenidas en su despacho. Según ha resaltado, "todo el mundo estaba expectante" pero "no resolvió ninguna de las preguntas" que se hacen los españoles.

Así lo han subrayado tanto el secretario general del PP, Miguel Tellado, como la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, después de que Zapatero declinara hablar acerca de las joyas de su despacho y que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros. Además, negó haber ejercido influencia para que el Ejecutivo concediera el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra durante la pandemia.

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En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz ha subrayado que Zapatero "no explicó el origen de las joyas". "No explicó cuándo se las dieron, no explicó si las tributó, no explicó absolutamente nada", ha enfatizado.

De la misma manera, ha dicho que "no explicó sobre esas presuntas empresas que tienen testaferros y por qué él cobraba de Análisis Relevante y sus hijas de otras empresas". "No explicó absolutamente nada de todas las preguntas que nos hacíamos los españoles", ha abundado.

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Así, la dirigente del PP ha asegurado que "todo el mundo estaba expectante ante las declaraciones que iba a hacer Zapatero en sede judicial", pero "no resolvió ninguna de las preguntas" que se hacen los españoles.

En este sentido, Muñoz ha indicado que el juez "dejó bien claro que, a pesar de no haberle puesto ninguna cautelar" porque "entiende que no hay riesgo de destrucción de pruebas", hay "muchos indicios para continuar el proceso". "Y por eso le mantiene las siete imputaciones, incluyendo la de contrabando", ha manifestado.

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TELLADO VE LA SITUACIÓN DE ZAPATERO "TREMENDAMENTE GRAVE"

Por su parte, Tellado ha afirmado que la situación de Zapatero "es tremendamente grave" porque este jueves comparecía en la Audiencia Nacional y "sigue acusado de seis delitos" que son "gravísimos", como tráfico de influencias, falsedad documental, contrabando o delitos fiscales.

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"Alguno de ellos implica directamente al Gobierno actual, al Gobierno de Sánchez", ha destacado, para recordar que se investiga al expresidente por "mediar" en el "rescate millonario" de Plus Ultra, que "se tramitó de una forma tan urgente como sospechosa".

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, Tellado ha afirmado que Zapatero "entró con una serie de imputaciones y salió, después de su declaración, sin que aclarase absolutamente nada".

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Al ser preguntado qué le parece que Zapatero salga sin cautelares, Tellado ha dicho que eso corresponde al juez y que su no adopción "probablemente es un ejercicio de prudencia procesal para ser garantista y que la causa no pueda ser anulada de ninguna forma".

Interrogado después si el PP, que aglutina la acusación popular, no quería pedir esas medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, Tellado ha dicho que "no pedirlo ahora no supone no pedirlo en otros momentos procesales".

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"Creo que es una decisión más jurídica que política y por lo tanto yo creo que la labor del PP es señalar y exigir responsabilidades políticas y dejar que los juzgados se sustancien las causas. Creo que la Audiencia Nacional está haciendo un trabajo tremendamente importante", ha añadido.

"EVIDENCIA QUE LE HAN PILLADO"

Según Tellado, Zapatero "está en un gran lío" porque "alguien le dio poder sobre decisiones que se adoptaban en un Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez". "Sánchez está tan metido en el lío como Rodríguez Zapatero", ha enfatizado.

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En parecidos términos se ha expresado en 'Telecinco' el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien han indicado que está haciendo una "estrategia procesal legítima, pero que evidencia también que se le ha pillado". A su entender, es "insostenible que un expresidente del Gobierno tenga un semejante patrimonio sin declarar en una caja fuerte".

PLAN ANTICORRUPCIÓN DESDE HACE UN AÑO

En sus declaraciones ante los periodistas, Muñoz también ha recordado que hace un año, con el "caso de Santos Cerdán", exsecretario de Organización del PSOE, "también ponían la mano en el fuego por él" y el PSOE "vendió a los españoles" que haría un Plan Anticorrupción "importantísimo" que incluía "15 medidas".

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"Ha pasado un año, estamos ante el siguiente caso, el de Zapatero. Y de esas 15 medidas no han puesto en vigor ninguna", ha denunciado, para añadir que "probablemente se acabe la legislatura y no las hayan puesto en vigor". A su juicio, evidencia que "todo es mentira" y lanzan medidas, como el anuncio de que van a presentar los Presupuestos Generales del Estado, "para intentar ganar un poquito de aire".

A su entender, el PSOE y sus socios "no son conscientes de que, por el miedo que tienen a que la gente vote y decida algo que no les guste, lo que están haciendo es todavía hundir más al actual Gobierno". "En fin, yo creo que tienen que planteárselo", ha dicho,

Al ser preguntada por la 'teoría de la conspiración' que alimentan algunos ministros de que Estados Unidos estaría detrás por el choque de Pedro Sánchez con Donald Trump, Muñoz ha dicho que le parecen "ridículas" las declaraciones que hizo la ministra Diana Morant en ese sentido, justo el mismo día que el presidente del Gobierno "recibió al embajador de Estados Unidos".

"Yo creo que tienen que leer más los autos", ha dicho, para añadir que, "más allá de la responsabilidad penal", hay responsabilidades políticas porque Pedro Sánchez es "responsable de todos estos nombramientos" de personas vinculados con casos de corrupción.

Muñoz ha criticado que en esta situación el Gobierno esté "atrincherado" y "haciendo como que no pasa nada". "Y encima atacando a jueces y a fiscales para no asumir sus responsabilidades. Pues es el momento en el que estamos y es lamentable", ha finalizado.