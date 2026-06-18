Descubren una nueva plaga en un parque natural de Girona: es la primera vez que se detecta en toda Europa

Plaga de Acutaspis paulista en olivos. (Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya)

La cochinilla gris circular del olivo (Acutaspis paulista) es un insecto procedente de América del Sur que está muy presente en Brasil y Argentina. Constituye una plaga que ha demostrado contar con un gran potencial invasivo, además de que es muy polífaga —puede alimentarse de una amplia variedad de huéspedes u organismos— y afecta a especies leñosas, tanto cultivadas como ornamentales y forestales.

En el Parc Natural del Montgrí (comarca del Baix Empordà, Girona), se ha detectado la presencia de esta plaga por primera vez en Europa. El descubrimiento se ha realizado en una plantación de olivo (Olea europaea) y en dos especies ornamentales: el evónimo o bonetero japonés (Euonymus japonicus) y el aligustre (Ligustrum spp.).

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La detección de este insecto supone un perjuicio para los cultivos de la zona, más aún si se extendiese, ya que reduce la calidad de los frutos. En los países en los que se identificado, ha generado un impacto económico importante por la depreciación comercial de los frutos y el debilitamiento de la planta, tal y como se indica en la ficha técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya.

Apariencia del insecto y síntomas de la plaga

Las autoridades señalan que comunicar la presencia de esta plaga al Servicio de Sanidad Vegetal es muy importante para diagnosticar a tiempo la plaga y tomar medidas, por lo que han compartido la morfología característica del insecto y el síntomas.

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Presencia de Acutaspis paulista en hojas y frutos de un olivo. (Jordi Mateu/Servei de Sanitat Vegetal)

Los huevos de la cochinilla gris circular del olivo presentan un color amarillo anaranjado; las ninfas, en los primeros estadios, son amarillas, pero después van evolucionando hacia violáceas. Cuando llegan a adultos, la hembra tiene un escudo redondo de color pardo, cubierto por una película blanca tenue que le da una coloración grisácea, mientras que su cuerpo es de color ámbar; el macho cuenta con un escudo ovalado de color castaño oscuro que evoluciona hacia gris. Este escudo les permite adherirse fuertemente al sustrato, que puede ser la hoja, el tallo o el fruto.

Entre los síntomas y daños, desde el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación indican que pueden observarse pequeños escudos redondeados y que la succión que realizan estos insectos de la savia debilita las hojas y ramas. “La presencia de los escudetes puede llegar a cubrir totalmente las hojas, los tallos y los frutos reduciendo su capacidad fotosintética y causando una pérdida de vigor”.

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Medidas de control y actuación

Debido a la importancia del monitoreo, se recomienda contactar con la autoridad competente ante cualquier sospecha. La plaga es más activa durante la primavera y el verano, aunque es necesario vigilar durante todo el año, mirando con lupa las plantas e incluso levantando algunos escudos para comprobar si hay estadios vivos.

Cientos de ejemplares de langosta africana se mueven en Lanzarote con el polvo que viene del Sáhara (EFE/Adriel Perdomo)

Las medidas de control recogidas en la ficha técnica de la Generalitat de Catalunya incluyen la retirada y destrucción de las partes vegetales afectadas, la limpieza de la maquinaria cuando esta se utilice en otras fincas y el transporte de las aceitunas sin hojas ni brotes. Además, durante los trayectos, es importante llevar las aceitunas tapadas para evitar la dispersión de la plaga y también alternar las materias activas para prevenir la aparición de resistencias.

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Se deben aplicar los productos autorizados por el Registro oficial de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el organismo y cultivo concretos y cumplir las condiciones de utilización que figuran en dicho registro.