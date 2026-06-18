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El pueblo de Italia con dos habitantes y 3.000 libros: una iniciativa para impulsar la cultura en la región

La historia de Tagliata muestra cómo la cultura puede reactivar el tejido social de las pequeñas localidades

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La calle de los libros, en Tagliata. (Instagram)
La calle de los libros, en Tagliata. (Instagram)

En la Europa rural, donde la despoblación y el descenso en los índices de lectura son desafíos persistentes, una pequeña localidad destaca por su culto al libro. Se trata de Tagliata, en el Val Serina del norte de Italia, que ha atraído la atención internacional con una iniciativa que realiza cada mes de agosto: el pueblo cubre su calle principal con más de 3.000 libros donados, una hazaña en una zona donde solo hay dos habitantes.

La iniciativa nació con Giovanni Cortinovis, quien, aunque reside habitualmente fuera, regresa cada verano a la casa familiar en el pueblo. Hace unos años, Cortinovis instaló un pequeño mueble en la calle del municipio con una cincuentena de libros de su colección, identificados bajo el rótulo “Biblioteca estiva del borgo di Tagliata”, según ha contado en su página de Facebook. La respuesta fue inmediata: otros vecinos de la región comenzaron a donar sus propios libros, lo que llevó a ampliar la estructura y finalmente a cubrir el suelo de la calle central con cerca de 3.000 volúmenes. Hoy, este evento, celebrado el 6 de agosto, fomenta tanto la participación local como la afluencia de lectores de fuera del municipio. Durante ese día, los miembros del club literario ‘Tagliati per la lettura’ pueden recoger hasta cinco libros, mientras que otros asistentes tienen acceso a dos, lo que incentiva tanto las donaciones como el retorno de los visitantes verano tras verano.

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En la edición anterior, unos 900 libros encontraron nuevo destino, un volumen notable en comparación con la ínfima población local. Según el recuento de la organización, la expectativa es que la participación siga creciendo, avalando el interés generado en redes sociales como Facebook.

Desde 'El Retiro de las Letras' hasta 'Grant Librería', los expertos nos presentan sus libros favoritos en una cadena de recomendaciones.

El pueblo español que gira en torno a las librerías

En España, hay un caso parecido, pero particular a su modo: el único pueblo del país con más librerías que bares. Urueña, nombrada Villa del Libro española en 2007, tiene más de 10 librerías entre sus calles, pese a contar solo con cerca de 200 habitantes. La tradición comenzó en 1992, cuando Jesús Alcaraván, madrileño y librero de vocación, inauguró la primera librería del municipio. Y el impulso definitivo llegó en 2007, cuando nuevos locales reforzaron una apuesta apoyada también por dinero público de la Diputación de Valladolid.

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El atractivo de Urueña como foco cultural se confirma en los miles de turistas que la visitan cada año, atraídos también por sus calles empedradas y sus murallas, así como por la variedad de actividades literarias y talleres que se realizan en el pueblo, desde encuadernación y caligrafía hasta encuentros de música tradicional. Este dinamismo permite que, pese a la demografía menguante, Urueña se mantenga como referente de la lucha contra el vaciamiento de la España rural. Ambas experiencias, contextualizadas dentro del movimiento internacional de “Villas del Libro”, al que pertenecen también Wigtown en el Reino Unido, Tuedrestand en Noruega y Fontenoy-la-Joûte en Francia, desafían las percepciones sobre el declive rural y muestran caminos diversos para revitalizar el tejido social y económico a través de la cultura.

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