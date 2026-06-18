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Un incendio obliga a interrumpir la alta velocidad ferroviaria entre Lleida y Barcelona

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Barcelona, 18 jun (EFE).- Un incendio forestal en Albi (Lleida) ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Lleida y Barcelona, por la proximidad del fuego a la zona de vías.

Según ha informado Protección Civil de la Generalitat de Cataluña, que ha activado la prealerta del plan de emergencias ferroviarias Ferrocat, la circulación de trenes de alta velocidad se ha interrumpido entre Lleida y Barcelona a raíz de un incendio de vegetación en Albi (Lleida), originado hacia las 10.30 horas.

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Los Bomberos han activado a 12 dotaciones, con tres medios aéreos, para tratar de controlar este fuego, que afecta a campos de rastrojos en una zona cercana a la línea ferroviaria y a la carretera LV7031. EFE

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