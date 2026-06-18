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El exalcalde de Vigo, Carlos Príncipe, señala que a Zapatero "se le puso cara de Zaplana o Juan Carlos I" ante el juez

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El exalcalde socialista de Vigo, Carlos Príncipe, ha asegurado hoy que al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se le puso este miércoles "cara de (Eduardo) Zaplana o de Juan Carlos I" cuando fue a declarar a la Audiencia Nacional por el 'caso Plus Ultra' y por las joyas incautadas durante el registro de su despacho.

En una entrevista en el programa 'La mirada crítica' de 'Telecinco', recogida por Europa Press, el exalcalde gallego ha comparado la posible estrategia del expresidente con el resultado del 'Caso Naseiro', la trama que en 1989 salpicó al Ejecutivo de José María Aznar y que puso a Eduardo Zaplana en el punto de mira, pero que finalmente el Supremo invalidó por defectos de forma.

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"Claramente lo que le preocupa a Zapatero no es tranquilizar a la poinión publica sino salvar su culo del juzgado y entonces va a buscar la prescripción del delito", ha aseverado Príncipe.

"A ZAPATERO CASI LE VAN A PONER UNA CALLE O EL NOMBRE DE UNA SEDE"

Sobre el respaldo que Moncloa ha dado al expresidente tras su imputación, Carlos Príncipe ha aclarado que le sorprende por qué él está "en la calle" tras denunciar un caso de corrupción de una persona que "cobró durante un año dinero público sin ir a trabajar", mientras que según su opinión a "Zapatero casi le van a poner una calle o el nombre de una sede".

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En este sentido, el exalcalde se ha cuestionado si a él le hubiesen respetado tras encontrarle un millón de euros en su despacho. "Seguro que no", ha apostillado.

Además, Príncipe ha recordado que "Zapatero y Blanco (José Blanco, exsecretario de Organización del PSOE) hicieron una norma" para echarle en 2015 como candidato tras denunciar la supuesta corrupción de algunos miembros de la alcaldía y que "después no dejaron hacer nunca más primarias en Vigo".

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