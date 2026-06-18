España suma casi 95.000 viviendas en un año, pero aún mantiene 452.670 casas nuevas sin vender

Viviendas en construcción en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

España cerró 2025 con 27.099.556 viviendas, casi 95.000 más que un año antes, pero todavía mantiene 452.670 casas nuevas sin vender. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) reflejan una contradicción del mercado residencial: el parque sigue creciendo, aunque de forma moderada, mientras el excedente de obra nueva apenas se reduce en un contexto marcado por la tensión de precios y las dificultades de acceso a la vivienda.

El stock de vivienda nueva sin vender bajó en 2.610 unidades respecto a 2024, lo que supone un descenso del 0,57%, según la estadística del MIVAU. La caída llega después de dos años sin absorción, pero confirma que la bolsa acumulada sigue siendo elevada. El dato no significa que esas viviendas estén necesariamente vacías ni que puedan resolver por sí solas la falta de oferta disponible, ya que su utilidad depende de dónde estén, cuánto cuesten y si responden a la demanda real de los hogares.

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(Noticia en ampliación)