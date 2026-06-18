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Quevedo abre una tienda efímera en un mercado de Las Palmas con material de 'El Baifo'

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Las Palmas de Gran Canaria, 18 jun (EFE).- Quevedo abrirá del 23 al 27 de junio una tienda efímera en el mercado de Altavita de Las Palmas de Gran Canaria, denominada 'Baifo e hijos', con todo tipo de productos relacionados con su tercer álbum.

Con esta iniciativa, el cantante busca fusionar la cultura y la música urbana con un mensaje de defensa del comercio de proximidad en su ciudad, segura su productora en un comunicado.

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"El artista canario ha dado un salto con su nuevo trabajo y ha diseñado una colección exclusiva, estrechamente vinculada al universo visual de su videoclip 'Ni borracho' y articulado en torno a sus característicos símbolos iconográficos, como las ocho estrellas que representan las Islas Canarias", añade.

La tienda 'Baifo e hijos' rendirá homenaje durante cinco días "a la vida en el archipiélago, capturando la transición entre el día a día en las playas y las tradicionales verbenas populares que definen la identidad y el carácter festivo de las islas".

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Su propósito, añaden los representantes de Quevedo, consiste en "reivindicar el producto local y regresar a la raíz", por lo que la presentación se llevará a cabo "en un entorno tan tradicional y emblemático como el Mercado de Altavista", en la capital grancanaria.

La colección de productos relacionados con el nuevo disco de Quedado estará disponible de forma exclusiva en ese espacio desde el martes 23 hasta el sábado 27 de junio, en horario de 9.00 a 17.00. EFE

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