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La Comunidad de Madrid ofrece entradas a alumnos para ver los partidos del Atleti femenino

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Madrid, 18 jun (EFE).- La Comunidad de Madrid ofrecerá a los estudiantes de la región hasta 150 entradas gratuitas de aforo general para cada encuentro que dispute el Atlético de Madrid Femenino, en su estadio de Alcalá de Henares.

Según informó la Comunidad en un comunicado, "podrán beneficiarse de esta iniciativa los alumnos de los Institutos de Educación Secundaria (IES) y de los Colegios de Educación Infantil y Primaria autorizados para impartir Educación Secundaria Obligatoria (CEIPSO) que formen parte del programa Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte (IPAFD)".

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El director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, y los apoderados del club, Dolores Romero Martín y Carlos Bucero Gómez, firmaron este jueves un convenio "con el objetivo de promover el deporte femenino".

La entidad deportiva será la encargada de repartir y hacer llegar las entradas a los centros educativos en función de las solicitudes realizadas por estos. La Comunidad, por su parte, informará de la disponibilidad de estas localidades al personal docente que lleva a cabo la coordinación del programa IPAFD, según la nota. EFE

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