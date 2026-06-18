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El caso de Isabel Carrasco inspira otra miniserie, 'Mataleon', con Najwa Nimri, de Amazon

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León, 18 jun (EFE).- El asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco en mayo de 2014 ha inspirado una nueva miniserie titulada 'Mataleón', una producción original de Amazon Prime Video protagonizada por Najwa Nimri.

'Mataleón' se unirá así a la lista de producciones audiovisuales inspiradas por el asesinato de Isabel Carrasco a tiros en plena calle el 12 de mayo de 2014. La miniserie consta de cuatro capítulos y está escrita por Lucía Carballal, Laia Foguet y María Bastarós.

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Se trata de uno de los estrenos para los próximos meses de esa plataforma que celebra diez años siendo motor audiovisual con sus producciones originales.

'Muerte en León' fue la primera de esas producciones, estrenada en 2016, una serie documental de cinco episodios dirigida por Justin Webster y emitida por Movistar+ y HBO que se centra en el propio suceso y ahonda en el contexto político, los intereses judiciales y la investigación posterior.

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'Matar a la presidenta' es una docuserie de cinco episodios producida por La 8 León (Televisión de Castilla y León) emitida en 2024 que reconstruye el relato del crimen con motivo del décimo aniversario de los hechos.

'Desde la celda: crimen en León', estrenado este 2026, es una miniserie documental original de HBO Max que relata lo sucedido y cuenta por primera vez con el testimonio de las condenadas Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija, quienes hablan por videollamada desde prisión.

Montserrat, que confesó el crimen ocurrido en mayo de 2014, fue condenada a 22 años de cárcel como autora material, y su hija, Triana, a 20 años como cooperadora necesaria, después de que un jurado popular las considerara culpables del asesinato de Isabel Carrasco.

En el juicio también fue condenada a 14 años Raquel Gago, una agente de Policía Local que ocultó el arma homicida durante más de 30 horas. EFE

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