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Isidre Esteve anuncia su recuperación total y que vuelve a competir

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Redacción deportes, 18 jun (EFE).- El piloto Isidre Esteve anunció este jueves que está "recuperado al cien por cien" de las secuelas del accidente que puso fin prematuramente a su participación en el Rally Dakar 2026, una circunstancia que le permitirá afrontar con plenas garantías el proyecto deportivo diseñado por el Repsol Toyota Rally Team con vistas al Dakar 2027.

El piloto de Oliana (Lleida) y su copiloto, Txema Villalobos, han completado con éxito el proceso de recuperación derivado del percance sufrido en la pasada edición de la prueba saudí, donde se vieron obligados a abandonar cuando competían al volante del Toyota DKR GR Hilux de la categoría Ultimate (T1+), según se recoge en un comunicado de su equipo.

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"Estoy recuperado al cien por cien y Txema también. Hemos podido volver a trabajar juntos y eso es lo más importante", señaló Esteve, que explicó que necesitó algo más de dos meses para recuperarse físicamente antes de regresar a los entrenamientos habituales.

La recuperación de ambos supone el principal punto de partida de un nuevo proyecto cuyo objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles al Dakar 2027.

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Tras varios meses centrado en su rehabilitación, el piloto catalán ya ha retomado las jornadas de pruebas con el Toyota DKR GR Hilux y ha comenzado a trabajar nuevamente en la evolución del vehículo.

El accidente sufrido en enero obligó al equipo a modificar parte de su planificación inicial. De hecho, el Repsol Toyota Rally Team renunció a participar en el Rally Raid de Portugal para priorizar la recuperación completa de sus integrantes y reorganizar la preparación de cara a los próximos desafíos.

Una vez superada esa fase, la estructura ha diseñado un calendario que incluye la Baja España Aragón, del 24 al 26 de julio, y el Rally de Marruecos, entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre, dos citas fundamentales para acumular kilómetros y experiencia antes del Dakar 2027, previsto del 1 al 14 de enero de 2027 en Arabia Saudí. EFE

jmd/cmm

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