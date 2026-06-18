El Estado indemnizará con 2,5 millones de euros a Ahmed, el marroquí que pasó 15 años en prisión por dos violaciones que nunca cometió

El ciudadano marroquí Ahmed Tommouhi y su hija, tras recibir conjuntamente el premio en la categoría ‘Puñetas Periféricas’, por demostrar su inocencia. (Fernando Sánchez / Europa Press)

El Tribunal Supremo ha concedido una indemnización de 2,5 millones de euros a Ahmed Tommouhi, un hombre que pasó 15 años en la cárcel y otros tres en libertad vigilada al ser confundido con un violador y al que ahora el Estado deberá compensar por este error judicial.

El Tribunal Supremo anuló en 2023 la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó en 1992 a 24 años de prisión por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones a Ahmed Tommouhi, al estimar informes periciales que mostraron que el semen encontrado en una prenda íntima de una mujer agredida no se correspondía con los marcadores del condenado.

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Tras este error judicial, el hombre, que fue puesto en libertad condicional el 18 de septiembre de 2006 de la prisión de Can Brians (Barcelona) tras cumplir más de las tres cuartas partes de su condena, pidió al Estado una indemnización, que el Ministerio de Justicia denegó y que ahora el Supremo concede.

*Noticia en ampliación.