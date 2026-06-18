El juez imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria en el 'caso Plus Ultra'

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha acordado declarar imputadas a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Calama toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas.

PUBLICIDAD

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))