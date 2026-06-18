Carlos García-Galán (NASA) inspira a los jóvenes para completar la conquista de la Luna

Vigo, 18 jun (EFE).- El director ejecutivo del Programa Base Lunar de la NASA, el malagueño Carlos García-Galán, ha defendido este jueves en Vigo la necesidad de despertar vocaciones científicas entre los jóvenes para garantizar el relevo generacional en los grandes proyectos de exploración espacial.

Durante un encuentro organizado por la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga), García-Galán ha explicado que los programas espaciales en marcha tienen un horizonte de varias décadas y requerirán la participación de nuevas generaciones de científicos, ingenieros y técnicos.

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"Esto es un maratón", ha dicho el directivo de la NASA, con 27 años de trayectoria en la agencia espacial estadounidense, quien ha explicado que dentro de dos decenios los proyectos actuales seguirán desarrollándose y serán los estudiantes de hoy quienes tengan que asumir responsabilidades en su ejecución.

En ese sentido, ha subrayado la importancia de divulgar la actividad espacial y acercarla a los más jóvenes: "Buscamos inspirar a estudiantes porque son ellos los que tienen que tomar el relevo", ha afirmado.

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García-Galán ha repasado los objetivos del programa Artemis, la iniciativa con la que Estados Unidos pretende regresar a la Luna con astronautas y establecer allí una presencia sostenida: "Después del programa Apolo, el objetivo era llegar; ahora es estar", ha resumido.

El responsable de la NASA ha incidido en que la humanidad dispone actualmente de tecnología para viajar a la Luna, pero todavía no para mantener asentamientos permanentes en su superficie, lo que obliga a desarrollar nuevas capacidades antes de abordar ese desafío.

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Entre los principales retos ha citado las condiciones extremas en algunas zonas de la Luna, donde existen regiones permanentemente en sombra, con temperaturas de hasta -400 ºC, posibles depósitos de hielo de agua y materiales geológicos de enorme interés científico que podrían ayudar a comprender mejor el origen y la evolución del sistema solar.

Durante su intervención ha recordado también el impacto que tuvo la histórica fotografía de la Tierra tomada por los astronautas de la misión Apolo VIII desde la órbita lunar en 1968, una imagen que cambió la percepción de nuestro planeta al mostrarlo como un entorno frágil y aislado en la inmensidad del espacio.

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El encuentro ha contado con la participación del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, quien ha destacado la trayectoria profesional de García-Galán como ejemplo de cómo la vocación, la formación y el esfuerzo pueden abrir camino hasta los puestos de mayor responsabilidad en proyectos científicos internacionales. EFE

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