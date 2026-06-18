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Video | La policía de Vietnam salva de ser comidos a más de 400 gatos: miles acaban “en un matadero o en un restaurante para ser matados y consumidos” cada mes

Un operativo policial llevado a cabo en Ho Chi Minh (Saigón) permitió desmantelar una red que comerciaba con carne de gato para su consumo. Las fuerzas de seguridad encontraron 45 jaulas con animales vivos y 80 ejemplares muertos conservados en hielo

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La policía de Vietnam rescata a cientos de gatos destinados al consumo humano tras desmantelar una red de robo de animales.

Un operativo policial llevado a cabo en Ho Chi Minh (Saigón) permitió la liberación de cerca de 400 gatos que permanecían en cautiverio, muchos de ellos robados de sus cuidadores. La intervención policial permitió desarticular una red dedicada a la captura de estos animales para comercializar su carne en Vietnam.

El Zoológico de Saigón difundió este miércoles varias imágenes de los animales recuperados en la redada, realizada la semana anterior. Nueve personas fueron detenidas y admitieron haber utilizado trampas para capturar cientos de gatos en los últimos tres años, según información proporcionada por la Policía de Ho Chi Minh a El Mundo.

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Los gatos incautados por la policía en una instalación de Ciudad Ho Chi Minh (AFP PHOTO/HUMANE WORLD FOR ANIMALS VIETNAMS)
Los gatos incautados por la policía en una instalación de Ciudad Ho Chi Minh (AFP PHOTO/HUMANE WORLD FOR ANIMALS VIETNAMS)

Carne de gato a 2,80 euros el kilo

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad encontraron 45 jaulas con gatos vivos. También cuatro cajas en las que había 80 animales muertos y conservados en hielo. De acuerdo con las investigaciones iniciales, esta red vendía gatos al menos dos veces a la semana, cada lote por un precio de 2,80 euros el kilo.

El Zoológico de Saigón está compartiendo a diario en Facebook fotos de los felinos rescatados, muchos de los cuales se encuentran bajo su cuidado, con el objetivo de facilitar el reencuentro con sus propietarios. En cuanto a la situación de los animales, la ONG Humane World for Animals indicó en un comunicado que 40 gatos ya han sido recuperados por sus cuidadores, mientras que cerca de 260 permanecen bajo protección policial. Entre los gatos rescatados hay varios nacidos después de la intervención y algunas hembras preñadas. También han muerto algunos de los felinos rescatados, y muchos de los que siguen vivos presentan síntomas de debilidad y desnutrición.

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Los gatos incautados por la policía en una instalación de Ciudad Ho Chi Minh (AFP PHOTO/HUMANE WORLD FOR ANIMALS VIETNAMS)
Los gatos incautados por la policía en una instalación de Ciudad Ho Chi Minh (AFP PHOTO/HUMANE WORLD FOR ANIMALS VIETNAMS)

Miles de gatos son robados, traficados y sacrificados cada mes por su carne

“La triste realidad de este comercio es que, cada mes, miles de gatos son robados, traficados y sacrificados por su carne en todo el país, y el destino de la mayoría es terminar en un matadero o en un restaurante para ser matados y consumidos”, afirmó Phuong Pham, responsable nacional de la ONG Humane World for Animals.

Según la organización, el consumo de carne de gato sigue registrándose en diferentes países asiáticos, con cifras especialmente elevadas en China, donde calculan que cada año son sacrificados millones de felinos. Tanto China como Vietnam destacan por concentrar la mayor parte de esta práctica que, según la ONG, se relaciona con costumbres tradicionales y creencias culturales arraigadas, aunque en China está prohibido el consumo de carne de animales de compañía desde 2020. En Corea del Sur, el consumo de carne de perro y gato fue parte de la gastronomía local durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años, se han aprobado leyes que prohíben progresivamente esta actividad y se ha avanzado en el cierre de granjas y locales dedicados a este tipo de carne, en respuesta a una creciente preocupación social por el bienestar animal. En Vietnam, sin embargo, el consumo de carne de perro y gato es legal, aunque los vendedores deben tener permisos específicos y acreditar el origen de los animales.

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