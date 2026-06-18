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Intervienen 30 propiedades y medio millón procedentes del tráfico de marihuana en Girona

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Girona, 18 jun (EFE).- El dispositivo contra el tráfico de marihuana en la provincia de Girona del pasado mayo se ha saldado con la intervención de más de treinta propiedades y más de medio millón de euros entre dinero en efectivo y depositado en cuentas corrientes, según han informado este jueves los Mossos d'Esquadra.

El saldo final de la operación, que permitió desarticular una operación criminal de cultivo y venta de la droga, así como de blanqueo de capitales, concluyó con veintiocho detenciones en veintisiete entradas y registros a inmuebles y establecimientos comerciales.

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Más de seiscientos efectivos de diferentes especialidades de los Mossos d'Esquadra participaron en el dispositivo, cuya investigación arrancó en septiembre de 2025 tras la detección de conexiones fraudulentas al suministro eléctrico asociadas a posibles plantaciones de marihuana.

Esa línea identificó coincidencias entre titularidades de contratos y diversos inmuebles y acreditó la existencia de una estructura criminal estable y jerarquizada, que incluía transporte a destinos nacionales e internacionales, almacenaje y comercialización de la droga.

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Las principales novedades al concluir el operativo tienen que ver con el delito de blanqueo de capitales, al certificarse que los beneficios obtenidos por la banda se reinvertían en compra y reforma de inmuebles, así como en adquisición de bienes y vehículos.

La organización utilizaba a terceras personas como titulares de los diferentes contratos y utilizaba comercios para introducir el dinero, ocultar el origen ilícito y dificultar la trazabilidad de los flujos económicos.

Las más de treinta propiedades inmobiliarias bloqueadas tienen un valor catastral de cerca de 3 millones de euros y el de los ocho vehículos intervenidos asciende a unos 300.000 euros.

Diecisiete de los veintiocho detenidos pasaron a disposición judicial, mientras que el resto quedaron en libertad con obligación de personarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

A todos se les atribuyen delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. EFE

(vídeo)

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